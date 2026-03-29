Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với hành vi phát tán nội dung dâm ô

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hồ sơ dự thảo được đăng tải để lấy ý kiến từ ngày 16/3 đến 26/3.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo này thống nhất các nhóm hành vi vi phạm trên không gian mạng trong một văn bản pháp lý chung, đồng thời bổ sung các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với đặc thù môi trường số.

Theo nội dung Điều 43 của dự thảo, ban soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi che giấu tên của mình hoặc giả mạo tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin trên môi trường mạng.

Cũng tại điều này, mức phạt từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi không có biện pháp ngăn ngừa trẻ em truy nhập thông tin không có lợi trên môi trường mạng khi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; hoặc không có dấu hiệu cảnh báo đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phạt từ 75 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tạo ra, cài đặt hoặc phát tán chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại vào thiết bị số của người khác. Mức phạt này cũng được đề xuất áp dụng với hành vi sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ngoài phạt tiền, ban soạn thảo còn đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi thuộc khoản 3 Điều 43; trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người nước ngoài vi phạm quy định tại khoản này.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, dự thảo đề xuất buộc tiêu hủy sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đối với hành vi sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ có nội dung vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi tạo ra, cài đặt hoặc phát tán virus, phần mềm gây hại.