Giả phụ nữ gạ “chat sex”, cưỡng đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 26/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Phan Ngọc Gia Huy (SN 2005, trú tại đường Phạm Thế Hiển, TPHCM), khi đối tượng đang thực hiện hành vi giả phụ nữ để gọi video dụ dỗ nạn nhân “chat sex”.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tổng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân Huy lên tới hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó có 1,6 tỷ đồng được xác định là chiếm đoạt từ thủ đoạn “chat sex” rồi lén quay lại clip để tống tiền.

Đối tượng Phan Ngọc Gia Huy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Với thủ đoạn trên, Huy lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm. Trong quá trình gọi video, Huy cải trang thành phụ nữ khỏa thân, yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự.

Toàn bộ nội dung cuộc gọi video được đối tượng bí mật ghi lại. Ngay sau đó, Huy sử dụng video đe dọa phát tán cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nếu không nhận được tiền “chuộc”.