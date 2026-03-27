Đề xuất không biến Đại học Dược Hà Nội trên "đất vàng" thành bảo tàng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Nội dung này dự kiến được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất được tổ chức ngày 28/3.

Sau khi HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua, UBND thành phố sẽ giao các sở, ngành phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị, ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, phê duyệt và công bố quy hoạch.

Về kết quả lấy ý kiến đối với quy hoạch, UBND TP Hà Nội cho biết đến hết ngày 24/3, đã nhận hàng nghìn ý kiến của các Bộ ngành, tỉnh thành, sở ngành, phường xã và các chuyên gia, tổ chức, cơ quan, cộng đồng dân cư góp ý, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu.

Về công tác bảo tồn di sản văn hóa và nội đô lịch sử, trong đó có hệ sinh thái tri thức và giáo dục, theo UBND TP Hà Nội, đối với các công trình có giá trị lịch sử như Trường Đại học Dược Hà Nội, giới trí thức và sinh viên kiến nghị bảo tồn gắn liền với chức năng đào tạo (bảo tồn động).

Các ý kiến cho rằng việc chuyển đổi thuần túy sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản, theo UBND TP Hà Nội.

Đại học Dược Hà Nội (Ảnh: CTV).

Trước đó, theo báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng quy hoạch không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội tại số 19 Lê Thánh Tông (phường cửa Nam) trở thành khu bảo tàng đại học thời đại Hồ Chí Minh trên cơ sở di dời các trường như Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội...

Theo định hướng, khu vực này sẽ kết nối với hệ sinh thái các bảo tàng như Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh...

Đại học Tổng hợp Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về định hướng phát triển không gian Trục sông Hồng, UBND TP Hà Nội cho hay đại đa số ý kiến kiến nghị thành phố xem xét lựa chọn phương án xây dựng trục đại lộ bám sát mép sông kết hợp cải tạo, chỉnh trang tại chỗ các khu dân cư hiện hữu.

Bên cạnh đó, cộng đồng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với phương án giải tỏa quy mô lớn (dự kiến khoảng 2.100ha) cho rằng việc di dời mật độ dân cư cao sẽ gây bất ổn về an sinh xã hội và đứt gãy sinh kế bền vững của người dân bản địa, theo UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết các khu vực có phản hồi mạnh mẽ gồm phường Hồng Hà, Tứ Liên, Nhật Tân, Bồ Đề, Hải Bối, Bắc Cầu... Người dân đề nghị công nhận tính hợp pháp của các công trình xây dựng kiên cố hiện hữu và ưu tiên giải pháp chỉnh trang đô thị thay vì tái định cư tập trung.

Về thích ứng biến đổi khí hậu và an toàn thủy văn Hành lang thoát lũ, UBND TP Hà Nội cho biết giới chuyên gia và cử tri cảnh báo việc xây dựng cao ốc mật độ cao ngoài đê sẽ làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy, gây rủi ro dâng mực nước lũ. Đồng thời, chuyên gia kiến nghị ưu tiên các giải pháp "kè mềm sinh thái" và công viên ngập nước tại các bãi bồi.

Về môi trường và khí hậu đô thị, giới chuyên gia và cử tri cảnh báo nguy cơ hình thành bức tường bê tông cản trở hướng gió tự nhiên vào nội đô, gây hiệu ứng đảo nhiệt và gia tăng ô nhiễm không khí, đồng thời quy hoạch cần đảm bảo các hành lang thông gió xuyên suốt từ sông Hồng vào lõi đô thị...