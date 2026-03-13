Hà Nội sẽ phát triển như thế nào trong những năm tới và tầm nhìn 100 năm?

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội định hướng là thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái tiêu biểu trên thế giới

Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội là thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc", xanh, thông minh; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế toàn diện; trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn bậc nhất; là trung tâm kinh tế, dịch vụ tài chính thương mại quan trọng cấp quốc gia.

Đồng thời, Hà Nội là trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm nghiên cứu, phát triển các ngành công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo; giữ vai trò dẫn dắt vùng, hạt nhân trong các chuỗi liên kết giá trị quốc gia, khu vực và toàn cầu; bảo đảm chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Mục tiêu đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hội tụ tri thức và công nghệ; có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc; là nơi đáng đến và đáng sống, ngang tầm với thủ đô các nước phát triển châu Á.

Mục tiêu đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu; ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trên thế giới, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Tầm nhìn 100 năm, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái tiêu biểu trên thế giới.

Sông Hồng là trục phát triển mới của Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

Theo dự báo, dân số của Hà Nội năm 2025 là 9,05 triệu người, năm 2030 là 11,5-12 triệu người, năm 2035 là 12-14 triệu người, năm 2045 là 15-16 triệu người, năm 2065 là 17-19 triệu người, sau năm 2065 cơ bản giữ và đảm bảo quy mô dân số dưới 20 triệu người.

Hà Nội định hướng kịch bản tăng trưởng được lựa chọn là giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt trên 12.000 USD.

Giai đoạn 2031-2035, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11 %/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2035 đạt khoảng 18.800 USD.

Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2045 đạt khoảng 42.000 USD.

Giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2065 đạt khoảng 95.000 USD.

Hà Nội dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2035 là 14.312.000 tỷ đồng, giai đoạn 2036-2045 là 48.091.000 tỷ đồng, giai đoạn 2046-2065 là 226.236.000 tỷ đồng.

Tái cấu trúc đô thị

Về tái cấu trúc đô thị, Hà Nội dự kiến tái cấu trúc mô hình phát triển thủ đô theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng.

Hà Nội dự kiến tái cấu trúc tập trung vào khu vực nội đô lịch sử với ưu tiên bảo tồn các không gian có giá trị đặc thù như trung tâm chính trị, hành chính Ba Đình; hồ Gươm và vùng phụ cận; phố cổ; phố cũ; hồ Tây và vùng phụ cận; trục sông Hồng....

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo dự thảo, Hà Nội định hướng tăng mật độ xây dựng và khai thác không gian cao tầng tại khu vực trung tâm, quỹ đất dôi dư từ việc tăng mật độ xây dựng ưu tiên cho việc mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước, giao thông và các tiện ích công cộng.

Cùng với đó, thành phố sẽ tái cấu trúc về sử dụng đất và không gian, cảnh quan, ưu tiên các chức năng có giá trị kinh tế cao như các công trình thương mại, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, trung tâm tài chính, khu văn phòng cao cấp, thương mại quốc tế... Tích hợp chặt chẽ các khu tái thiết với hệ thống đường sắt đô thị và không gian ngầm đa năng (TOD).

Hà Nội cũng định hướng phát triển khu vực nông thôn theo các đặc thù của mỗi khu vực như khu vực đô thị hóa, khu vực nông thôn truyền thống, khu vực có không gian kiến trúc, cảnh quan vùng nông thôn giàu bản sắc của thủ đô; tạo không gian sống trong lành, chất lượng sống không thấp hơn khu vực đô thị.

9 trục không gian phát triển

Hà Nội định hướng 9 trục không gian quan trọng, hành lang kinh tế, đô thị bám theo các trục giao thông huyết mạch của thành phố.

Một là trục Nhật Tân - Nội Bài/Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Đây là trục xương sống hình thành đô thị phía Bắc cửa ngõ đối ngoại, biểu tượng cho hiện đại và hội nhập của thủ đô. Phát triển mô hình đô thị sân bay gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hai là trục hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình.

Đây là trục không gian kết nối trung tâm đến vùng kinh tế mới phía Đông Bắc và Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Hình thành các trung tâm phát triển mới khu đô thị sáng tạo, tài chính - công nghệ cao; thúc đẩy phát triển các khu đô thị hiện đại, dịch vụ chất lượng cao; kết nối Bắc Ninh, trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

Hà Nội xác định 9 trục không gian quan trọng (Ảnh: Hà Nội).

Ba là trục quốc lộ 5/cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trục này kết nối Hà Nội với cửa ngõ ra biển (cảng biển quốc tế). Đây là trục đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Bốn là trục quốc lộ 1A/cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đây là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và Vùng duyên hải. Trục này tập trung phát triển mạnh về công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.

Năm là trục quốc lộ 21B/quốc lộ 21C.

Đây là "hành lang kép", vừa là trục hỗ trợ giảm tải cho quốc lộ 1A (trục công nghiệp - logistics), vừa là trục không gian xanh - văn hóa đặc thù, trục kết nối di sản Mỹ Đình - Ba Sao - Hương Tích - Bái Đính.

Sáu là trục quốc lộ 6/tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai.

Đây là trục phát triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị vệ tinh Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Mô hình các trục không gian phát triển của Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

Bảy là trục Đại lộ Thăng Long/hồ Tây - Ba Vì.

Trục này đóng vai trò kết nối đô thị trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây (đô thị Hòa Lạc), vườn quốc gia Ba Vì. Đây vừa là trục động lực kinh tế tri thức (khoa học, công nghệ, giáo dục), vừa là trục không gian văn hóa, cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ Đoài.

Tám là trục quốc lộ 32/tuyến đường Tây Thăng Long.

Đây là trục hướng tâm quan trọng kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ. Trục này phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ du lịch, văn hóa lịch sử.

Chín là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đây là trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng, là trục phát triển kinh tế - xã hội và biểu trưng cho Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", biểu tượng mới của thủ đô văn minh, hiện đại.

Ngoài 9 trục không gian chính này, Hà Nội cũng định hướng các trục hướng tâm, trục vành đai là những trục không gian cần được kiểm soát, quy định về mặt tổ chức không gian để đảm bảo tính liên tục, kết nối và chuyển tiếp về hình ảnh giữa khu vực đô thị cũ và khu vực phát triển mới, từ khu vực nội thành ra khu vực ngoại thành, từ khu vực đô thị trung tâm ra các khu vực hành làng xanh, nêm xanh...