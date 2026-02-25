Đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi 18.600ha biển La Gi

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) về việc đơn vị này đề nghị giao khu vực biển tại phường La Gi để đơn vị này đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.1 và 1.2.

Bãi biển phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng nhìn từ trên cao (Ảnh: Ngọc Lân).

Trước đó, Công ty Trung Nam có đơn gửi các cơ quan chức năng, đề nghị được giao khu vực biển có diện tích 18.600ha tại phường La Gi để đo đạc, điều tra, khảo sát, phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.1 và 1.2. Công ty này đề nghị sử dụng khu vực biển nói trên trong 36 tháng, không thu tiền sử dụng biển đối với dự án.

Theo Công ty Trung Nam, điện gió ngoài khơi được xác định là một trong những nguồn năng lượng chủ lực trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net zero) vào năm 2050. Việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi sẽ góp phần tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia dài hạn.

Điện gió ngoài khơi mang lại lợi ích kinh tế, xã hội to lớn. Các dự án điện gió ngoài khơi sẽ thúc đẩy sự hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ, từ sản xuất thiết bị, dịch vụ kỹ thuật đến logistics cảng biển, tạo hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, thu hút vốn đầu tư quốc tế.

Một dự án điện gió được triển khai tại Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Ngọc Lân).

Công ty Trung Nam cho rằng, dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.1 và 1.2 đóng vai trò bổ sung nguồn cung ứng điện năng cho nhu cầu phụ tải phát triển liên tục của Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Theo Công ty Trung Nam, đơn vị này kiến nghị khảo sát năng lượng gió; địa hình, địa chất đáy biển; đặc điểm khí hậu; hệ sinh thái biển và điều kiện khác có khả năng tác động đến dự án. Đơn vị này cũng cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cam kết sử dụng nhân lực, hàng hóa, dịch vụ nhà cung cấp trong nước để thực hiện khảo sát; cam kết chịu toàn bộ chi phí khảo sát; tuân thủ quy định của Luật Điện lực.

Kết quả khảo sát sẽ được Công ty Trung Nam chuyển giao cơ quan chức năng theo quy định nhằm phục vụ đánh giá tiềm năng phát triển của dự án. Trong quá trình khảo sát, đơn vị này lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị nhân lực, nguồn vốn để triển khai các bước tiếp theo dự án.