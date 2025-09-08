Đề xuất dự án đường BOT hơn 19.000 tỷ đồng ở TPHCM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư hoàn thiện đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức BOT, quy mô 64km, vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham vấn cộng đồng.

Tuyến đường đi qua địa bàn 11 phường và 2 xã ở TPHCM, gồm phường Đông Hòa, Tân Đông, An Phú, Thuận Giao, Phú Lợi, Bình Dương, Chánh Hiệp, Hòa Lợi, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa, Bến Cát, xã Bàu Bàng và xã Trừ Văn Thố.

Điểm đầu dự án tại km0+00 nút giao Tân Vạn, thuộc địa bàn phường Đông Hòa và điểm cuối tại km64+00 tại nút giao với đường Hồ Chí Minh, địa phận xã Trừ Văn Thố.

Tổng thể tuyến đường BOT Mỹ Phước - Tân Vạn dài 64km (Ảnh: Phùng Minh).

Theo báo cáo ĐTM, ngày 26/6 HĐND tỉnh Bình Dương đã có nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức BOT.

Tuyến đường này sẽ giao cắt với các trục giao thông chính gồm quốc lộ 1K, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường ĐT.743, đường Tạo Lực 1, đường ĐT.741, đường HL.601, đường ĐH.601, quốc lộ 13 và các tuyến đường trong khu đô thị, khu công nghiệp, đường dân sinh nhỏ.

Tuyến đường cũng đi qua các khu dân cư tập trung, nhiều khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Mỹ Phước, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Bàu Bàng và Cây Trường.

Trong đó, tuyến đường chính Mỹ Phước - Tân Vạn được thiết kế vận tốc 80km/h, đường ngang là 60-80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án theo đề xuất (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian thi công) khoảng 19.064 tỷ đồng; dự kiến triển khai xây dựng từ quý IV/2025 tới năm 2027 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư sẽ giao cho đơn vị quản lý vận hành thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo dưỡng tuyến đường theo quy định của hợp đồng dự án.

Kết thúc thời gian thu phí, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Đơn vị là nhà đầu tư đề xuất dự án, đã được UBND tỉnh Bình Dương (nay là UBND TPHCM) giao nhiệm vụ thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư PPP trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nhà đầu tư đề xuất dự án sẽ tiến hành thuê các đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, bao gồm tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn lập báo cáo ĐTM.