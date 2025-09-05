12.390 tỷ đồng di dân tái định cư làm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của "Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tỉnh Khánh Hòa".

“Việc triển khai dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định chỗ ở, sinh hoạt đời sống; sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo đúng tiến độ và kế hoạch mà Chính phủ đã chỉ đạo”, ĐTM thông tin.

Một góc xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa nơi sẽ xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Nam Anh).

Khu tái định cư cho người dân thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh) nằm tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh (Khánh Hòa) có diện tích đầu tư trên 65,6ha, dự kiến xây dựng 798 lô, quy mô dân số 4.500-5.000 người.

Địa hình nơi đây là bãi cát ven biển, bằng phẳng thấp dần về phía biển. Khu tái định cư tiếp giáp với đường DT701, tuyến giao thông đối ngoại chính kết nối dự án với bên ngoài.

Theo ĐTM, khoảng 400 hộ dân với 1.600 nhân khẩu phải di dời, trong đó làm nghề đánh bắt thủy sản chiếm 75%, thương mại nhỏ lẻ chiếm 10%, hộ làm thuê chiếm 5% và nông nghiệp chiếm 10%.

Trong mỗi nhóm nhà ở sẽ tổ chức cây xanh - sân chơi công cộng, kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng. Trung tâm thương mại được xây dựng ở vị trí trung tâm, giao điểm của các trục giao thông chính, tạo sự thuận tiện cho việc mua sắm và tiếp cận dịch vụ.

Ngoài ra, tại đây sẽ xây dựng khu dịch vụ du lịch nằm dọc theo bờ biển và quảng trường công viên.

Vị trí khu tái định cư của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được đánh giá là thuận lợi và đáp ứng được nhu cầu neo đậu tàu thuyền, hoạt động ngư nghiệp cũng như phát triển thành khu đô thị.

Vị trí khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (Nguồn: ĐTM).

Tổng mức đầu tư của dự án trên 12.391 tỷ đồng, thực hiện từ năm nay đến năm 2030. UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.

Trong đó, Bộ Chính trị đốc thúc triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.