Bộ Quốc phòng lãnh đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sáng 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định, rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng; đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ngập úng diễn biến phức tạp..., gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều địa phương trên cả nước.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Chỉ rõ trong những thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của Quân đội, Chủ tịch nước đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước,...

Cùng với đó, toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc.

Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Chủ tịch nước nhận xét công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thực chất và hiệu quả; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng; công tác dân vận, chính sách được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Ghi nhận những kết quả xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong năm 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực, phấn đấu đạt được.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan khu trưng bày tại hội nghị (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Hội nghị Quân chính toàn quân 2025 đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Nổi bật là báo cáo Bộ Chính trị thông qua và triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; chuyển giao đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đúng pháp luật.