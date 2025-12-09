Đề xuất công khai tên bộ ngành chậm giải quyết kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại phiên thảo luận hội trường sáng 9/12 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) ghi nhận tinh thần tiếp thu và hành động của các bộ, ngành đã có tiến bộ, tạo chuyển biến trong nhiều lĩnh vực mà cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, nữ đại biểu lại chỉ ra nghịch lý “trả lời nhiều nhưng giải quyết thực chất còn thấp”.

Bà dẫn chứng trong số hơn 1.472 kiến nghị của cử tri, chỉ 11,9% được giải quyết bằng ban hành văn bản - công cụ có giá trị pháp lý cao nhất; 14,1% được giải quyết bằng thanh tra, kiểm tra, xử lý thực tế. Còn lại 74% kiến nghị, tương đương hơn 1.000 kiến nghị, chỉ dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Hồng Phong).

“Điều này cho thấy nhiều kiến nghị không được xử lý đến nơi đến chốn, chưa tạo ra thay đổi thực tế mà cử tri mong muốn”, đại biểu Nga nêu quan điểm.

Theo bà, người dân không cần một bản giải trình dài, họ cần một giải pháp rõ ràng cho những vấn đề mà họ đang gặp vướng mắc.

Bên cạnh đó, bà Nga cho rằng còn không ít những kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp trong khi đây đều là những kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân như: việc chậm ban hành Danh mục ngành nghề đặc thù trong giáo dục; việc chưa sửa đổi Nghị định 84/2020 và Thông tư 22/2021 về đánh giá học sinh; Chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non nghỉ công tác...

Đề cập đến lĩnh vực nóng được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng giải quyết chưa đáp ứng mong đợi, nữ đại biểu TP Hải Phòng thống kê giáo dục là lĩnh vực có nhiều kiến nghị lặp lại nhất. Trong đó có nhiều kiến nghị liên quan việc chậm sửa đổi cách đánh giá học sinh; chậm ban hành chính sách cho giáo viên mầm non…

Từ thực tế đã nêu, bà Nga đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành không sử dụng lại các mẫu trả lời chung và xác định rõ trách nhiệm, đầu việc, thời hạn hoàn thành trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phiên họp Quốc hội sáng 9/12 (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, theo bà Nga, cần ưu tiên giải quyết nhóm kiến nghị tác động lớn đến người dân, đặc biệt là các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; nông nghiệp; tôn giáo, tín ngưỡng và các chính sách an sinh xã hội…

Đại biểu đề xuất công khai định kỳ tiến độ giải quyết kiến nghị và vấn đề nào xử lý chậm phải nêu rõ tên bộ, thời hạn giải quyết cũng như lý do chậm.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) chỉ ra thực tế có những kiến nghị đã được trả lời nhưng mức độ hài lòng của cử tri chưa cao; câu trả lời đúng quy định nhưng chưa tháo gỡ được điểm nghẽn, dẫn đến cử tri phải kiến nghị nhiều lần.

“Điều người dân mong đợi không chỉ là câu trả lời đầy đủ căn cứ pháp lý, mà là những giải pháp đi vào cuộc sống và tác động cụ thể đến quyền lợi chính đáng của họ. Vì vậy, điều cần đặc biệt quan tâm không chỉ là trả lời kiến nghị mà là giải quyết theo hướng thực chất, đo bằng hiệu quả ngoài thực tiễn”, ông Hùng nêu quan điểm.

Ông Hùng cũng chỉ ra thực tế có những nhóm kiến nghị được người dân lặp lại qua nhiều kỳ họp mặc dù đã được Bộ, ngành Trung ương phản hồi. Điều này cho thấy rào cản lớn nhất không phải ở khâu tiếp nhận hay trả lời, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Vị đại biểu đề nghị Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cân nhắc thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát đặc biệt đối với các kiến nghị lặp lại, trong đó nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, nguyên nhân chậm triển khai và thời hạn hoàn thành.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Ông cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành ưu tiên giải quyết những nhóm kiến nghị liên quan trực tiếp đến chi tiêu thiết yếu của người dân, đến an sinh xã hội và đến sự ổn định của thị trường kinh tế - tài chính, đồng thời công khai lộ trình xử lý, tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát.

Những vấn đề này bao gồm: Giá cả hàng hóa và vật tư; quản lý thị trường thuốc, sữa và thực phẩm chức năng; quản lý thị trường vàng và tín dụng; bảo đảm nhà ở xã hội, việc làm và an sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy hành chính…