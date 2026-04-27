Đề xuất cấp phép thăm dò hai mỏ vàng ở Đà Nẵng và Đắk Lắk

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) vừa gửi hồ sơ đề nghị Bộ này cấp giấy phép thăm dò khoáng sản quặng vàng Đắk Pring ở xã Đắk Pring, Đà Nẵng với diện tích 62,5ha; thời gian thăm dò trong 2 năm, kể từ ngày được cấp phép.

Doanh nghiệp đã ký hợp đồng kinh tế với Liên đoàn địa chất xạ - hiếm (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vào ngày 20/3 vừa qua.

Doanh nghiệp này cho biết việc thăm dò phục vụ khai thác, chế biến và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Hai mỏ khoáng sản vàng ở Đà Nẵng và Đắk Lắk được doanh nghiệp đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thăm dò (Ảnh minh họa: TASS).

Trong khi đó, một doanh nghiệp ở phường Diên Hồng, TPHCM cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thăm dò khoáng sản vàng tại xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk trên diện tích 25ha, nhằm phục vụ thiết kế khai thác, chế biến.

Doanh nghiệp này đã ký hợp đồng kinh tế với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ vào giữa tháng 3 vừa qua. Trong văn bản gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng quy định về địa chất và khoáng sản cùng các quy định khác liên quan.

Như Dân trí thông tin, cuối tháng 3/2025, Đề án điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố. 110 mỏ khoáng sản quý và quan trọng đã được phát hiện.

Trong đó có khoảng 40 mỏ vàng với tổng tài nguyên cấp 333 (được khoanh định trong phạm vi cấu tạo địa chất thuận lợi cho thành tạo khoáng sản) xác định được hơn 29,8 tấn vàng.