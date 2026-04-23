Đề xuất thăm dò vonfram trên diện tích 984ha ở Thái Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai hồ sơ của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (trụ sở ở xóm Suối Cát, xã An Khánh, Thái Nguyên) đề nghị được thăm dò khoáng sản quặng vonfram - đa kim ở khu vực Núi Chiếm thuộc địa bàn các xã Đại Phúc, An Khánh, Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích trên 984,3ha (9.843km2). Thời gian thăm dò 48 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép.

Công ty Núi Pháo cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Bên trong nhà máy Núi Pháo ở Thái Nguyên (Ảnh: Masan).

Như Dân trí thông tin, tại báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo mới đây, công ty này đã thông tin về quá trình khắc phục các nội dung vi phạm được nêu ra trong Kết luận thanh tra số 2065/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Doanh nghiệp cam kết sớm khắc phục những nội dung chưa hoàn thành theo kết luận thanh tra trong năm 2026. Song song với đó sẽ chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do hoạt động sản xuất của cơ sở.

Với kết luận thanh tra chuyên đề về quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bô xít của Thanh tra Chính phủ ban hành năm 2025, Công ty Núi Pháo khẳng định doanh nghiệp không có vi phạm về công tác bảo vệ môi trường.

Mỏ Núi Pháo đang hoạt động theo Giấy phép khai thác số 1710 ngày 21/9/2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, với diện tích khu vực khai thác là 90ha, trữ lượng được cấp phép là 83,22 triệu tấn.

Tổ hợp khoáng sản của dự án Núi Pháo đang khai thác và chế biến ra 4 sản phẩm chính gồm vonfram, florit, bismut và đồng.

Mỏ đa kim vonfram Núi Pháo là mỏ có trữ lượng vonfram lớn thứ hai thế giới ngoài Trung Quốc, đứng thứ 5 toàn cầu về sản lượng florit (theo Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ).

Doanh nghiệp này hiện nắm giữ bình quân khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc trong vòng 5 năm vừa qua.

Hình ảnh thực tế các công đoạn tuyển tại nhà máy khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo (Ảnh: Bộ NN-MT).

Với khả năng chịu nhiệt cực cao và độ cứng gần tương đương kim cương, vonfram đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến như sản xuất vi mạch, thiết bị điện tử công suất cao và các hệ thống điện toán hiệu năng lớn tại các trung tâm dữ liệu trên thế giới.

Vonfram dần trở thành vật liệu được ví như “mạch máu” của cuộc cách mạng bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhu cầu về bán dẫn và pin có thể tăng gấp đôi vào năm 2030 nhờ sự phát triển nhanh của AI và các trung tâm dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa nhu cầu vonfram toàn cầu dự kiến tăng thêm khoảng 24.000 tấn đến năm 2030, trong khi nguồn cung mới vẫn còn hạn chế.

Theo nhiều dự báo, làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI toàn cầu có thể đạt quy mô 5-8 nghìn tỷ USD tới năm 2030, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ và dài hạn đối với các kim loại chiến lược.