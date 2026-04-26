Nhiều đường hầm bị phát hiện, "vàng tặc" bỏ chạy vào rừng

Ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho biết đã báo cáo UBND thành phố Huế về tình hình khai thác vàng trái phép tại khe Bùn và khe Li thuộc địa bàn xã này.

Theo báo cáo của UBND xã A Lưới 1, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện các điểm nóng về khai thác vàng sa khoáng trái phép, tập trung tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng, dọc đường lên cửa khẩu Hồng Vân - Cu Tai.

Một hầm đào vàng trái phép tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã A Lưới 1, thành phố Huế (Nguồn: UBND xã A Lưới 1).

Các đối tượng đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc, lắp đặt lán trại tạm thời trong rừng sâu, hoạt động theo nhóm nhỏ 3-6 người, thường xuyên di chuyển vị trí khai thác khác nhau và chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm nhằm tránh lực lượng chức năng.

Từ tháng 9/2025 đến nay, UBND xã A Lưới 1 phối hợp lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại 2 địa điểm nêu trên.

Các đợt truy quét trong năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người, đường hầm tại khu vực khai thác vàng trái phép. Những người này nhanh chóng bỏ chạy vào rừng, để lại dụng cụ khai thác khi thấy lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, truy quét nạn khai thác vàng trái phép tại xã A Lưới 1 (Nguồn: UBND xã A Lưới 1).

Ngày 9/4, tổ kiểm tra liên ngành đã phát hiện 5 lán trại dựng trái phép dọc khe Bùn, bên trong có nhiều dụng cụ để đãi sa khoáng như cuốc, khay đãi, xe rùa, a vin (dụng cụ đào đất),… và 3 đường hầm có chiều sâu 5-10m.

Đến ngày 24/4, ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 làm trưởng đoàn, cùng 40 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, kiểm lâm, quân sự tổ chức truy quét địa điểm khai thác vàng trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, tiêu hủy nhiều máy nổ, máy tời, máy hút nước, mô tơ điện, máy cưa, dây điện, ống dẫn nước và các lán trại của “vàng tặc”.

Tháo dỡ, tiêu hủy lán trại, dụng cụ của các đối tượng "vàng tặc" (Nguồn: UBND xã A Lưới 1).

Theo Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, tình trạng khai thác vàng trái phép tồn tại dai dẳng là do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, các vị trí khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. Hoạt động khai thác trái phép có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, một số đối tượng có biểu hiện chống đối, né tránh lực lượng chức năng.

Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết trong thời gian tới địa phương xác định công tác kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật, buộc khôi phục hiện trạng môi trường. Địa phương cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép kéo dài.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng nguồn nước sông Đakrông (tỉnh Quảng Trị) liên tục bị nhuộm đỏ bất thường. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tình trạng khai thác vàng trái phép ở khu vực thượng nguồn, thuộc xã A Lưới 1, thành phố Huế, địa bàn giáp ranh tỉnh Quảng Trị.

Theo phản ánh, tại khu vực rừng núi giáp ranh giữa thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị (thuộc địa bàn xã A Lưới 1) có nhiều đối tượng vào đây lập lán trại, sử dụng nhiều máy móc, dụng cụ, đào hầm khoét sâu vào các khe núi để tìm vàng. Hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.