Đề nghị phong tặng Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ danh hiệu Anh hùng

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với một cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Người được lấy ý kiến là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến 17/10.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Ảnh: Mạnh Quân).

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ là người có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân nhân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Cụ thể vào tháng 2/2023, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ dẫn đầu đoàn 76 quân nhân tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người chết.

Trong vòng 10 ngày làm nhiệm vụ tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn tổ chức tìm kiếm trên 31 điểm, phát hiện 15 điểm có nạn nhân bị vùi lấp, bàn giao cho lực lượng giải cứu và đã đưa ra 28 thi thể nạn nhân.

Đến tháng 3, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ tiếp tục chỉ huy đoàn 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ làm hơn 3.000 người thiệt mạng.

Đoàn đã kịp thời sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng dò tìm, phát hiện 32 vị trí có nạn nhân và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, bàn giao cho nước bạn 12 vị trí.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng là một trong số các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là danh hiệu vinh dự cao nhất của Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội,...