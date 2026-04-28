Đề nghị nhà máy nhiệt điện phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi trường

Yêu cầu được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trong văn bản ngày 28/4 gửi các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện vào các tháng cao điểm mùa khô.

Bộ đề nghị rà soát toàn diện hiện trạng thiết bị, hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải; lưu ý hệ thống xử lý khí thải nhằm phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi trường có thể dẫn tới nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ưu tiên rà soát, sửa chữa, thay thế, bổ sung vật tư tiêu hao, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.

Trên cơ sở kiểm tra tổng thể, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp (nếu có), các hư hỏng và có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, hóa chất, thiết bị trước mùa khô.

Trường hợp phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo thiết bị có khả năng ảnh hưởng đến công tác huy động công suất phát điện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lập kế hoạch cụ thể, phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện để bố trí thời gian thực hiện phù hợp.

Song song với đó phải dự báo nồng độ phát thải đối với các thông số ô nhiễm cơ bản trong khí thải (SO2, NOx và bụi tổng) để điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu phù hợp. Đặc biệt không tiếp nhận than không bảo đảm chất lượng theo thiết kế công nghệ của tổ máy…

Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2031, các cơ sở nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành, dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đã được tiếp nhận hồ sơ hợp lệ... được tiếp tục áp dụng QCVN 22:2009/BTNMT và quy định của chính quyền địa phương để kiểm soát chất lượng khí thải phát sinh từ các tổ máy nhiệt điện.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 74 bị can, trong đó có cựu lãnh đạo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng nhiều cán bộ liên quan.

Cơ quan điều tra làm rõ phương thức, thủ đoạn can thiệp, chỉnh sửa kết quả quan trắc tại 168 trạm quan trắc trên cả nước thông qua việc can thiệp, chỉnh sửa từ xa bằng cách sử dụng phần mềm thông qua kết nối internet để chỉnh sửa, can thiệp trực tiếp bằng thủ đoạn vật lý, thủ công vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc…