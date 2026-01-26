Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp thăm Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) António Costa theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Năm 1996, EU mở Phái đoàn đại diện của Ủy ban châu Âu (EC) tại Hà Nội.

Kim ngạch hai chiều 11 tháng năm 2025 đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (Ảnh: Moldpres).

EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 (sau Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc), thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 (sau Trung Quốc và Mỹ) và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan) của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD (không tính đầu tư qua bên thứ 3). EU đứng thứ 6/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD.

Hai bên đã thiết lập cơ chế Đối thoại Quốc phòng An ninh. Đến nay, đã tổ chức được 03 lần, lần gần nhất vào tháng 5/2023 theo hình thức trực tuyến. Trong khuôn khổ Hiệp định FPA, Việt Nam đang cử 2 sĩ quan tham gia Phái bộ Huấn luyện của EU tại Cộng hòa Trung Phi.

Từ tháng 11/2020, EU đã cử 3 lượt sĩ quan đến làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn điều phối hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngày 23/10/2017, EC ra cảnh báo Thẻ vàng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, đã tổ chức 4 đoàn thanh tra đến Việt Nam.

Ngày 5/1/2025, Việt Nam đã cập nhật việc thực hiện các khuyến nghị chống IUU của Việt Nam. Bước đầu, phía EU đánh giá nội dung báo cáo tốt, kết quả rõ ràng, nêu bật được những quyết tâm, giải pháp, hiệu quả bền vững.