Đề nghị 7 tỉnh, thành tăng cường xử lý UAV xâm nhập sân bay

Cảng vụ Hàng không miền Bắc mới có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ninh; Thanh Hóa; Nghệ An và Quảng Trị về tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn hàng không và phối hợp xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép.

Theo đó, những năm gần đây, hoạt động vận tải hàng không tại khu vực miền Bắc tiếp tục phát triển, tần suất khai thác chuyến bay gia tăng, đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc ghi nhận tại một số cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục phát sinh các hành vi như thả diều; chiếu đèn laze, ánh sáng cường độ cao; sử dụng thiết bị bay không người lái trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Một số trường hợp vi phạm đã làm gián đoạn hoạt động khai thác, ảnh hưởng đến công tác phục vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không, gây thiệt hại kinh tế đối với hành khách và các hãng hàng không.

Các sự việc trên đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không.

UAV ảnh hưởng khu vực bay (Ảnh: Minh họa/Cục Hàng không Việt Nam).

Theo thống kê của hãng hàng không Vietnam Airlines, trong giai đoạn từ ngày 17 đến 24/2, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỷ đồng cho hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Điều này cho thấy nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không còn hiện hữu và tiếp tục cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, phối hợp xử lý.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc đề nghị UBND tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quy định pháp luật bảo đảm an toàn hàng không, chú trọng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay, thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Đồng thời khuyến cáo người dân, tổ chức trên địa bàn không thực hiện các hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời; chiếu đèn laze; sử dụng flycam; sử dụng thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm, khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, chỉ đạo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong ngành hàng không trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các cảng hàng không và quy trình phối hợp xử lý khi xảy ra các tình huống ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Tại cuộc họp, Cục Hàng không Việt Nam đã giao các phòng chuyên môn và các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV; phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo tới cộng đồng.

Cục cũng đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không, sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay.