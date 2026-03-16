Bốn chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng nghi do UAV xâm nhập

Theo báo cáo từ đài chỉ huy Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), khoảng 20h15 ngày 15/3, một thiết bị nghi là UAV (thiết bị bay không người lái) xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh tại cảng.

Lúc này, một chuyến bay đang tiếp cận hạ cánh.

Tổ bay nghi UAV ở vị trí cách điểm chạm bánh khoảng 8km, ở độ cao khoảng 300m. Thiết bị này di chuyển ngang qua đường bay và chỉ cách bụng máy bay khoảng 60m (khoảng cách được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm đối với hoạt động bay).

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 cũng thông báo trước đó đã quan sát thấy một vật thể lạ phát sáng trong khu vực tiếp cận đường băng.

Nhận được thông tin, đài chỉ huy lập tức thông báo cho lực lượng an toàn đường cất - hạ cánh (CHC) và Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội để triển khai phương án xử lý khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các máy bay đang đến khu vực giảm tốc và chờ hướng dẫn.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Ảnh: TP Hải Phòng).

Lo ngại nguy cơ mất an toàn, nhiều chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518 và HVN1188 sau khi bay chờ đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị là sân bay Nội Bài. Trong khi đó, dưới mặt đất vẫn còn nhiều chuyến bay phải chờ khai thác, khiến hoạt động tại sân bay bị gián đoạn.

Sau nhiều giờ theo dõi và xác minh, đến khoảng 0h35 ngày 16/3, khi khu vực được xác nhận an toàn sân bay Cát Bi mới hoạt động bay trở lại bình thường.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhiều UAV hay drone bị phát hiện ở độ cao từ vài trăm đến hơn 1.000m - trùng với dải độ cao máy bay CHC.

Đây là giai đoạn rủi ro nhất của chuyến bay khi tàu bay ở độ cao thấp, tốc độ chưa ổn định và phi công phải tập trung cao độ để xử lý các tình huống.

Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại Hải Phòng tiếp tục rà soát, xử lý để ngăn chặn tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực bay, gây mất an toàn hàng không.

Trước đó, trong các ngày 17/2 và 22/2, drone xâm phạm hành lang an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã khiến 54 chuyến bay chậm, phải chờ cất hoặc hạ cánh.

Ngày 13-15/6/2025, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện thiết bị UAV trong khu bay vào chiều tối khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh, sân bay phải tạm dừng khai thác.

Trước tình trạng xuất hiện nhiều phương tiện bay không người lái xâm nhập các vùng an toàn hàng không, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành có sân bay, đề nghị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hoạt động bay.