Sau vụ drone làm ảnh hưởng 83 chuyến bay: Tuần tra UAV hằng đêm

Tối 9/3, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát và giám sát hoạt động của phương tiện bay không người lái (UAV).

Lực lượng được giao tuần tra tại các khu vực trọng điểm như Công viên APEC, ven sông Hàn đoạn gần trụ sở UBND, Thành ủy Đà Nẵng, vỉa hè đường Như Nguyệt (đoạn gần cầu Thuận Phước).

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Châu tuần tra tại Công viên APEC (Ảnh: Nữ Nhân).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng nhắc nhở các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, công trình quốc phòng - an ninh và các khu vực thuộc phạm vi cấm, hạn chế bay.

Lực lượng cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, các tổ tuần tra, kiểm soát được duy trì hằng ngày, trạm quan sát của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực 24/24h, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Công tác tuần tra tập trung tại khu vui chơi, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, địa bàn trọng điểm quốc phòng, an ninh và các khu vực cấm, hạn chế bay.

Như Dân trí đã thông tin, theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 17 đến 24/2, đơn vị này ghi nhận 6 vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay, khiến 83 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 26/2, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV/flycam/drone) hoạt động trong vùng cấm của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã ra quân tuần tra, phát hiện, xử lý ít nhất 10 trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép.