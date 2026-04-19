"Đất vàng" trường đua Phú Thọ lột xác sau hơn một thập kỷ "đóng băng"

Sau hơn một thập kỷ "đóng băng", khu đất "vàng" tại trường đua Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) đang bước vào giai đoạn "lột xác" mạnh mẽ, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị và giảm áp lực giao thông.

Khởi công từ tháng 5/2025, 5 tuyến đường xuyên khu vực này đã dần hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa kỳ vọng về một khu vực phát triển năng động.

Cận cảnh 5 tuyến đường xuyên khu trường đua Phú Thọ ở TPHCM (Video: Nam Anh - Trương Khởi).

Ghi nhận tại hiện trường, các tuyến đường dự phóng số 1 và số 2 đã được trải thảm nhựa, hoàn thiện dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và đèn giao thông.

Hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như lát đá vỉa hè và bồn cây xanh.

Hệ thống cây xanh được trồng dọc hai bên đường, được chăm sóc kỹ lưỡng để đảm bảo sự phát triển tốt nhất.

Đại diện đơn vị giám sát công trình cho biết, hai đường dự phóng số 1 và số 2 dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 30/4. Các tuyến còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 6.

Dự án xây dựng hạ tầng và đường giao thông khu trường đua Phú Thọ có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, bao gồm 5 đường nội khu với tổng chiều dài hơn 2km, quy mô 2-6 làn xe.

Các tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp với các trục đường lớn như Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành và 3 Tháng 2, kỳ vọng giải tỏa điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm qua.

Bên cạnh các tuyến đường, khu trường đua Phú Thọ đang trở thành một đại công trường với hàng loạt dự án khác đang được triển khai.

Khu trường đua Phú Thọ, với diện tích hơn 48ha, từng là công trình thể thao lâu đời và nổi bật bậc nhất của Sài Gòn xưa.

Hiện nay, công trình này đang được quy hoạch thành tổ hợp công viên rộng 65.000m2 và các công trình văn hóa, thể thao hiện đại.

Vị trí khu vực trường đua Phú Thọ trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).