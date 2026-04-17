Người “xây nhầm” gần 50 căn nhà bị bắt, khu đất giờ ra sao?

Liên quan đến vụ việc "xây nhầm" gần 50 căn nhà trên phần đất thuộc sở hữu của người khác tại phường Tân Khánh, TPHCM, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (sinh năm 1969) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, với tổng diện tích hơn 5.802m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trương Minh Ký. Tuy nhiên, từ năm 2017, ông Hoàng và bà Nguyễn Thị Út bị cáo buộc đã chiếm một phần khu đất này để tiến hành xây dựng nhà ở, dẫn đến tranh chấp kéo dài.

Mặc dù tòa án đã ban hành quyết định cấm thay đổi hiện trạng khu đất, nhưng hàng chục căn nhà cấp 4 và dãy phòng trọ vẫn tiếp tục mọc lên. Đến năm 2020, cơ quan thi hành án ghi nhận có 25 căn nhà đã hoàn thiện và nhiều công trình khác đang trong quá trình xây dựng. Thực tế sau đó, số lượng công trình đã tăng lên gần 50 căn nhà và được bán cho nhiều người thông qua hình thức vi bằng và giấy tay.

Ông K. (quê Hà Tây cũ), một trong những người mua nhà, chia sẻ trong sự ngậm ngùi: "Căn nhà tôi mua với giá hơn 800 triệu đồng là toàn bộ số tiền tích góp từ ngày rời miền Bắc vào TPHCM lập nghiệp. Giờ mọi chuyện thế này, tôi thật sự không biết phải làm sao".

Vào tháng 7/2024, tòa án đã tuyên buộc tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại đất cho nguyên đơn. Đến tháng 2/2025, tòa án tiếp tục kiến nghị xử lý hình sự. Trước đó, vào tháng 12/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

Phần lớn các hộ dân đang sinh sống tại đây là những người lao động nghèo, công nhân từ các tỉnh thành khác đến TPHCM mưu sinh. Nhiều người đã phải bán đất ở quê, vay mượn người thân để mua nhà với hy vọng "an cư" sau nhiều năm bươn chải.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu đất, gần 50 căn nhà cấp 4 được xây dựng san sát, nhiều căn đã có người ở. Một số công trình vẫn còn dang dở, tường xây chưa trát.

Hành lang bên trong dãy trọ xây trái phép vắng người qua lại, nhiều phòng khóa cửa.

Cánh cửa căn nhà của ông Hoàng, người vừa bị bắt tạm giam, đóng kín, im lìm gần khu vực xây trái phép tại phường Tân Khánh.

Một số người dân bật khóc khi nhắc đến khoản nợ vẫn còn đè nặng. "Nếu bị tháo dỡ thì coi như mất trắng, chúng tôi biết đi đâu", bà V. (một hộ dân sống ở khu đất) nghẹn ngào.

Trong khi vụ án đang được điều tra làm rõ, nhiều hộ dân tại khu đất gần 50 căn nhà trái phép vẫn sống trong tâm trạng hoang mang, thấp thỏm. Với họ, những căn nhà từng là "tổ ấm" nay trở thành nỗi lo thường trực, khi nguy cơ mất sạch tài sản dành dụm cả đời vẫn lơ lửng.