Rạp xiếc và biểu diễn đa năng nghìn tỷ ở TPHCM lần đầu mở cửa đón khách

Sáng 18/4, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) cho công chúng tham quan tự do, nhằm giới thiệu không gian nghệ thuật hiện đại, đa năng phục vụ các hoạt động biểu diễn và sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Chương trình tham quan diễn ra từ 9h đến 11h vào các ngày 18, 19/4 và 16, 17/5, tạo điều kiện cho người dân khám phá kiến trúc, quy mô và công năng của công trình. Khách tham quan có cơ hội trực tiếp quan sát hệ thống sân khấu, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại và theo dõi các buổi tập luyện của nghệ sĩ tại rạp. Theo ban tổ chức, mỗi ngày rạp đón khoảng 300-500 lượt khách và sẽ tiếp tục phục vụ trong thời gian tới.

Điểm nhấn của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là sân khấu chính với sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi và chiều cao khoảng 24m, tạo không gian biểu diễn rộng lớn và ấn tượng. Được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu tiên tiến, hiện đại, rạp có khả năng đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật phức hợp từ xiếc, ca múa nhạc đến các chương trình biểu diễn quy mô lớn, mang đến trải nghiệm sống động và chuyên nghiệp cho khán giả.

Sân khấu chính được thiết kế không cột, không che khuất tầm nhìn, đảm bảo khán giả ở mọi vị trí đều có thể quan sát trọn vẹn. Hệ thống sân khấu đa tầng cao tới 12 tầng cho phép vận hành linh hoạt, đáp ứng đa dạng yêu cầu dàn dựng, kể cả các chương trình quy mô lớn.

Nhà hát được trang bị hạ tầng kỹ thuật hiện đại với hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, có thể kết nối đồng bộ với các đoàn nghệ thuật lớn. Sàn sân khấu sử dụng cơ chế nâng hạ thủy lực chịu tải lớn, đảm bảo an toàn cho các tiết mục có thú nặng tới 5 tấn. Ghế ngồi thiết kế linh hoạt, có thể xếp gọn để mở rộng không gian. Ngoài ra, hệ thống camera hiện đại cho phép ghi hình, truyền hình trực tiếp chất lượng cao trên các kênh lớn và nền tảng trực tuyến.

Từ 9h, nhiều gia đình đã dẫn theo con nhỏ xếp hàng nhận vòng tay, háo hức vào tham quan. Chị Nguyễn Lê Hồng Yến (phường Phú Nhuận) chia sẻ: "Gia đình tôi thường xuyên đi xem xiếc vì các cháu rất thích. Lần đầu đến đây thấy không gian hoành tráng, hiện đại, chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ".

Buổi biểu diễn kéo dài 45 phút, giới thiệu quá trình tập luyện của nghệ sĩ xiếc, múa rối cùng các tiết mục thăng bằng, patin, lắc vòng, tung hứng, quay đĩa, quay thảm. Khán giả còn được xem trích đoạn “Ký ức hoả thần - Vùng đất kỳ bí” (diễn từ 25/4 tại Rạp Xiếc Công viên Gia Định), múa rối tay Hồ Thiên Nga và múa rối nước Loan Phượng (biểu diễn cuối tuần tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM), đồng thời trải nghiệm, giao lưu, chụp ảnh ngay tại sân khấu nước.

Không khí tại buổi tham quan càng sôi động khi khán giả được xem nhiều tiết mục biểu diễn thử và trích đoạn dàn dựng công phu.

Chị Lâm Thị Bích Trâm (phường Vườn Lài) chia sẻ: "Tôi dẫn theo con gái đến xem và không khỏi choáng ngợp trước sự hoành tráng của rạp xiếc. Nhất là lúc sân khấu 2 tầng hạ xuống để mực nước dâng lên. Tôi không nghĩ một sân khấu xiếc ở thành phố lại có thể làm được như vậy".

Sau phần biểu diễn, du khách được hướng dẫn tham quan toàn bộ cơ sở vật chất của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Bên ngoài khuôn viên là các hạng mục như khu nhà hàng, văn phòng, phòng tập luyện của nghệ sĩ và khu nuôi dưỡng, chăm sóc thú,... giúp người xem hình dung rõ hơn về quy trình vận hành và hậu trường của một chương trình biểu diễn.

Ông Nguyễn Phi Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, cho biết nhà hát sẽ phát triển theo mô hình đa năng, phục vụ cả xiếc, ca nhạc và nhiều loại hình biểu diễn khác. Dịp 30/4 và 1/5, rạp dự kiến mở cửa miễn phí với các trích đoạn xiếc đặc sắc. Về lâu dài, đơn vị hướng đến xây dựng các show diễn mang bản sắc TPHCM, trở thành điểm dừng chân trong tour du lịch, phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Khánh thành ngày 19/8/2025, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, góp phần bổ sung không gian văn hóa - giải trí cho TPHCM. Công trình tọa lạc trên đường Lữ Gia, cạnh Nhà thi đấu Phú Thọ, được xây dựng trên diện tích hơn 10.000m², gồm hai tầng hầm và 12 tầng nổi, cao hơn 57m. Sau hơn hai năm thi công, đây trở thành rạp xiếc và biểu diễn đa năng có quy mô lớn, hiện đại bậc nhất thành phố hiện nay.