"Đất lửa" Xuân Lộc - Long Khánh đơm hoa sau 51 năm thống nhất đất nước

Phường Long Khánh, tiền thân là thị xã Xuân Lộc, tỉnh lỵ Long Khánh, từng là chiến trường ác liệt của trận đánh Xuân Lộc - Long Khánh kéo dài 12 ngày đêm. Trận đánh lịch sử này đã mở toang "cánh cửa thép", tạo đà cho quân ta tiến nhanh vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.

Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh là một "điểm nhấn" quan trọng, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau 51 năm, vùng đất Xuân Lộc - Long Khánh đã "thay da đổi thịt", vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm đô thị sầm uất phía Đông Đồng Nai, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một vùng đất khô cằn, chỉ toàn cỏ tranh, Long Khánh ngày nay đã được đầu tư xây dựng bài bản với nhiều tòa nhà cao tầng, đường sá, hạ tầng khang trang và các thiết chế xã hội hiện đại.

Ngày 9/4/1975, quân ta đồng loạt tấn công các mục tiêu quan trọng trong nội ô thị xã Xuân Lộc (nay là phường Long Khánh). Xuân Lộc, cách Sài Gòn 80km, án ngữ các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, 15 và 20.

Địch đã biến nơi đây thành pháo đài bất khả xâm phạm với đầy đủ các lực lượng tinh nhuệ: sư đoàn bộ binh, thiết giáp, pháo binh và biệt động quân.

Trước sức tiến công như vũ bão của ta, địch đã "tử thủ" Xuân Lộc, quyết tâm giữ Long Khánh bằng mọi giá. Đến đêm 20, rạng sáng 21/4, sau 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân ta đã đập tan "cánh cửa thép" Xuân Lộc - Long Khánh, giải phóng toàn bộ tỉnh Long Khánh, tạo bàn đạp trực tiếp tiến về Sài Gòn từ hướng Đông Bắc, mở đường cho Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng chỉ 9 ngày sau.

Sau ngày Giải phóng miền Nam, xe tăng số hiệu 714 của Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiếc xe mở màn chiến dịch Giải phóng Xuân Lộc - Long Khánh, được đặt tại Ngã ba vào trung tâm đô thị phường Long Khánh ngày nay, trở thành chứng tích lịch sử hào hùng của mùa xuân năm 1975.

Sau 51 năm, đô thị Long Khánh đã đón chào nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh quay lại lập nghiệp, phát triển kinh tế. Long Khánh ngày nay có tốc độ đô thị hóa cao, tăng trưởng kinh tế nhanh, đời sống người dân ngày càng nâng cao và hạnh phúc.

Long Khánh - Xuân Lộc được đầu tư nhiều tuyến cao tốc hiện đại như cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giúp bộ mặt đô thị thay đổi rõ rệt với hệ thống giao thông kết nối thuận tiện. Ngoài ra, các khu công nghiệp như Long Khánh, Suối Tre cũng được đầu tư, thu hút đầu tư tốt.

Những thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình tại Long Khánh luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Trên gương mặt thế hệ trẻ, các em luôn rạng rỡ niềm vui trong ngày tháng sống trong hòa bình, đất nước phát triển.

Năm 2025, phường Long Khánh được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Phú Bình và xã Bàu Trâm của thành phố Long Khánh cũ.

Long Khánh đang phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại với nhiều tuyến đường được đầu tư cảnh quan, xây dựng theo tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn".

Trung tâm phường Long Khánh có nhiều thiết chế xã hội, hạ tầng văn hóa, giải trí phục vụ đời sống người dân, bao gồm các trung tâm sinh hoạt văn hóa, năng khiếu, thể thao dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh là nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu tại chiến trường Xuân Lộc - Long Khánh, vì sự nghiệp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ ngày 30/4, Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước. Phường Long Khánh cũng sẽ hòa chung không khí vui mừng của người dân toàn tỉnh, hân hoan đón chào một cột mốc lịch sử phát triển mới của quê hương Đồng Nai.

Vị trí phường Long Khánh, Đồng Nai (Ảnh: Google Maps).