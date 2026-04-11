Các dự án kiến tạo phát triển đô thị ven sông tỉnh Đồng Nai

Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngoài sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển đô thị quan trọng bậc nhất của tỉnh. Những đô thị, công viên ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Là dòng sông nội địa dài nhất nước, sông Đồng Nai khởi nguồn từ cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng), chảy qua nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Theo đánh giá, ít có địa phương nào có sông dài, địa hình bằng phẳng, mặt sông rộng và dòng chảy hiền hòa như sông Đồng Nai, nhất là đoạn qua địa bàn các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, xã Đại Phước.

Sau nhiều năm chưa có đô thị xứng tầm, hiện nay nhiều khu đô thị quy mô lớn ven sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai đã thu hút các nhà đầu tư thương hiệu trong nước và quốc tế triển khai các dự án.

Trong đó, điểm nhấn là khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế SwanBay Đại Phước. Dự án tọa lạc trên hòn đảo tự nhiên Đại Phước (Cù lao Ông Cồn), xã Đại Phước, Đồng Nai. Dự án quy mô gần 200ha nổi bật với 4 mặt giáp sông, cung cấp nhà phố, biệt thự và dinh thự ven sông theo phong cách Resort Home.

Với định hướng phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, 20 năm qua, địa phương này đã quy hoạch, kêu gọi đầu tư, tập trung phát triển khu đô thị phía Đông Biên Hòa với hàng loạt khu dân cư, đô thị chạy dọc Hương lộ 2.

Một trong những dự án được hoàn thành đầu tiên đưa vào sử dụng là khu đô thị Izumi City. Hiện dự án triển khai trên 170ha do Tập đoàn Nam Long cùng đối tác Nhật Bản thực hiện với vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, dự kiến được xây dựng theo mô hình khu đô thị tích hợp.

Cũng trên trục đường Hương lộ 2, dự án khu đô thị Aqua City của Tập đoàn Novaland với quy mô khoảng 1.000ha. Khu dự án có hơn 13.000 sản phẩm nhà phố liền kề, biệt thự phân lập, song lập bên sông Đồng Nai.

Quảng trường của dự án nằm cạnh sông, có bến du thuyền để kết nối giao thông đường thủy. Đây hứa hẹn là điểm sáng đô thị ven sông, điểm đến hứa hẹn của Đồng Nai sau khi dự án Hương lộ 2 và cầu Long Hưng hoàn thành.

Đến nay, theo đại diện Novaland, có hơn 1.000 căn biệt thự và nhà phố đã được bàn giao, hơn 100 gia đình đã hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống.

Nằm giữa sông Đồng Nai, dự án khu đô thị tại Cù lao Tân Vạn, phường Biên Hòa rộng 48ha được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2008 do Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu làm chủ đầu tư xây dựng.

Theo quy hoạch, dự án phục vụ khoảng 18.000 cư dân, hướng đến hình thành một khu đô thị dịch vụ du lịch ven sông hiện đại. Ngoài phát triển khu đô thị, cù lao Tân Vạn còn được quy hoạch làm dịch vụ, du lịch.

Năm 2025, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land trúng đấu giá 51% vốn sở hữu của Tín Nghĩa để sở hữu toàn bộ dự án trên, đổi tên dự án thành Đảo Kim Quy.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng, TTC Land sẽ phát triển 571 nhà phố, biệt thự đơn lập và song lập, đồng thời xây dựng hệ thống tiện ích nội khu gồm trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao - giải trí và công viên ven sông.

Ngay trung tâm Cù lao Hiệp Hòa, dự án Khu đô thị cù lao Hiệp Hòa rộng 291ha với tổng vốn đầu tư hơn 72.200 tỷ đồng do liên danh 5 doanh nghiệp thực hiện với quy mô dân số gần 27.500 người.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp dịch vụ, mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh và khai thác lợi thế ba mặt giáp sông.

Trước đó, Đồng Nai được đồng ý về mặt chủ trương lên thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026. Chính phủ cũng đã phê duyệt hồ sơ, đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và sẽ trình Quốc hội trong Kỳ họp thứ nhất trong tháng 4 này.