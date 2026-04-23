Toàn cảnh Đồng Nai trước ngưỡng cửa là thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/4, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đa số đại biểu đều nhận định đây là "quyết sách mang tính lịch sử", không chỉ mở ra một cực tăng trưởng mới cho quốc gia mà còn là lời giải cho bài toán liên kết vùng cấp thiết.

Thành phố Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước. Với diện tích đứng thứ 9 cả nước, dân số thuộc top 5 tỉnh, thành đông dân nhất và nền kinh tế đứng thứ 4, Đồng Nai đang hội tụ những tiềm năng to lớn để bứt phá phát triển.

Quy mô kinh tế gần 700.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước, thu ngân sách dự kiến năm 2025 đạt 103.000 tỷ đồng, cùng hệ thống công nghiệp phát triển mạnh và hạ tầng giao thông đồng bộ, Đồng Nai đã khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế quan trọng của quốc gia.

Với đất đai màu mỡ, địa thế bằng phẳng và nằm bên sông lớn, Đồng Nai từ hơn 325 năm trước đã là lựa chọn ưu tiên của những người Việt đầu tiên khai hoang, lập nghiệp phương Nam. Cù lao Hiệp Hòa, nơi có đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, từng là Nông nại đại Phố sầm uất bậc nhất xứ Nam Bộ.

Vị trí thuận lợi bên sông Đồng Nai thông ra biển Cần Giờ đã giúp Biên Hòa sớm phát triển thành đô thị nhộn nhịp. Truyền thống thương mại và giao lưu kinh tế, văn hóa hình thành sớm đã tạo nền tảng vững chắc cho quá trình đô thị hóa của Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định, đề án thành lập thành phố không chỉ là thay đổi tên gọi mà quan trọng hơn là cách điều hành, quản lý để địa phương thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện tại, Đồng Nai có 4,5 triệu người thuộc 50/54 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa phương thu ngân sách thuộc nhóm đầu cả nước, với đủ 4 phương thức kinh tế: Nhà nước, tư nhân, tập thể và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Về hạ tầng, Đồng Nai sở hữu đầy đủ 5 phương thức giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Đặc biệt, sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ là cực tăng trưởng lớn của địa phương trong tương lai.

Dự kiến cuối năm 2026, sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại, trở thành động lực to lớn thúc đẩy kinh tế Đồng Nai. Theo định hướng phát triển, sân bay Long Thành sẽ là trung tâm, hạt nhân của hệ sinh thái logistics hàng không, dịch vụ và chuỗi cung ứng giá trị cao.

Đồng Nai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp với 89 khu công nghiệp được quy hoạch tại Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Chơn Thành... Các khu này đã thu hút 2.269 dự án từ 45 quốc gia, với tổng vốn đăng ký 44,38 tỷ USD.

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế - xã hội Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp lớn của khu vực phía Nam.

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ có 4 trung tâm logistics lớn với tổng diện tích hơn 950ha, gồm 2 trung tâm tại khu vực sân bay Long Thành, 1 trung tâm tại xã Phước An và 1 trung tâm tổng kho trung chuyển miền đông tại Trảng Bom.

Đồng Nai đang sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đa hướng với nhiều dự án như Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Dầu Giây, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong tương lai gần, Đồng Nai sẽ có thêm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Gia Nghĩa - Chơn Thành; 2 tuyến metro Suối Tiên - Long Thành, Thủ Thiêm - Long Thành, Vành đai 4 TPHCM, cùng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã trước đó. Trong ảnh là một góc đô thị Nhơn Trạch với tuyến đường 25B có 10 làn xe.

Đồng Nai là vùng đất giàu truyền thống, in đậm dấu ấn của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Tượng đài Chiến thắng Long Khánh, tọa lạc tại trung tâm phường Long Khánh, là công trình lịch sử và văn hóa ghi tạc chiến công lịch sử của quân và dân trong chiến thắng Xuân Lộc từ ngày 9 đến 21/4/1975.

Trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai tập trung quy hoạch, xây dựng phát triển các đô thị ven sông Đồng Nai với khí hậu trong lành, mát mẻ.

Những đô thị ven sông Đồng Nai đang dần thay da đổi thịt với hàng loạt dự án bờ kè, đường ven sông thông thoáng, sạch đẹp. Với vị thế, tiềm năng và khát vọng phát triển, Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút người dân về sinh sống.

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, thành phố Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng hơn 12.700km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số gần 4,5 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

Sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7. Thành phố Đồng Nai không thay đổi về diện tích tự nhiên và quy mô dân số với 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. Cả nước sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh (giảm 1 tỉnh, tăng 1 thành phố).