Danh sách ứng viên HĐND TP Huế sau khi rút tên một giám đốc sở

Ngày 3/3, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết danh sách ứng viên bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã được niêm yết công khai tại các tổ bầu cử.

Tổng số ứng viên chính thức ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là 90 người. Tuy nhiên, sau khi Ủy ban Bầu cử thành phố ban hành nghị quyết điều chỉnh nhân sự tại tổ bầu cử số 2 do có 1 người xin rút, tổng số ứng viên hiện còn 89 người.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra điểm bỏ phiếu tại một đơn vị bầu cử trên địa bàn (Nguồn: UBND phường Phong Quảng).

Theo lãnh đạo Ủy ban Bầu cử thành phố, sau khi điều chỉnh, địa phương sẽ không bổ sung nhân sự thay thế vì số ứng viên còn lại cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Trung ương.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế đã thống nhất điều chỉnh danh sách nhân sự tại đơn vị bầu cử số 2 gồm phường Phong Quảng và các xã Quảng Điền, Đan Điền, rút tên một ứng viên.

Theo nghị quyết điều chỉnh, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế không còn nằm trong danh sách người ứng cử. Việc điều chỉnh này dựa trên căn cứ Luật Bầu cử, các nghị quyết liên quan và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác tổ chức, cán bộ.

Sau khi điều chỉnh, đơn vị bầu cử trên giảm chỉ còn 6 người thay vì 7 như đã công bố trước đó. Số đại biểu được bầu chính thức là 4 người.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, qua các hội nghị hiệp thương, địa phương này đã thống nhất lập danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu), 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 1.343 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã/phường.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cho biết sau hiệp thương, các đơn vị liên quan đã hoàn thiện hồ sơ ứng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thành phố sẽ tăng cường giám sát, bảo đảm mọi khâu tổ chức bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Toàn thành phố Huế có 4 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 228 ban bầu cử HĐND cấp xã/phường. Tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu chính thức là 53 người.