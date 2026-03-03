Đăng kiểm tại TPHCM hoạt động ổn định trở lại sau sự cố lỗi hệ thống

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 7h ngày 3/3, hàng chục tài xế lái ô tô đến xếp hàng chờ kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa).

Máy móc hoạt động ổn định, nhiều tài xế hoàn thành nhanh thủ tục kiểm định và lái xe ra về. Đến hơn 10h cùng ngày, hoạt động kiểm định tại trung tâm diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng nghẽn mạng hay lỗi kết nối với Cục Đăng kiểm.

Các tài xế chờ kiểm định ô tô tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V sáng 3/3 (Ảnh: An Huy).

Ông Thanh (60 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) lái xe đến Trung tâm Đăng kiểm 50-05V từ 6h. Đến hơn 8h30, ông hoàn tất kiểm định chiếc ô tô con hiệu Kia sản xuất năm 2009, đã chạy 67.000km.

Ông Thanh cho biết, do xe đời cũ nên trước khi kiểm định, ông đã bảo dưỡng kỹ. Sáng cùng ngày, nhân viên kiểm tra hơn 20 phút là hoàn tất. Xe được dán tem kiểm định và ông lái xe ra về.

“Lượng phương tiện đông nên đăng kiểm viên hướng dẫn tôi lái xe về nhà, sau đó vào ứng dụng của Cục Đăng kiểm, tự nhập thông tin gồm biển số và 6 số cuối của số khung để cập nhật, lấy chứng nhận điện tử. Nhân viên hướng dẫn chi tiết nên tôi thực hiện được, như vậy sẽ đỡ ùn tắc và chủ xe cũng thuận tiện hơn”, ông Thanh nói.

Đăng kiểm viên đang kiểm tra khí thải một ô tô tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ trung tâm đăng kiểm tại TPHCM (thuộc Cục Đăng kiểm) cho biết, để tránh nguy cơ ùn tắc, sau khi kiểm định, xe được dán tem để tài xế về trước. Sau đó, tài xế tra cứu ứng dụng của Cục Đăng kiểm, nhập thông tin phương tiện để lấy chứng nhận điện tử. “Cách làm này thuận lợi cho cả tài xế và trung tâm đăng kiểm, tránh tình trạng ùn tắc”, cán bộ này cho hay.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, việc kiểm định tại 3 trung tâm 50-01S, 50-02S, 50-03S đã diễn ra bình thường. Liên quan kiểm định khí thải, ngày 2/3 có khoảng 20% ô tô không đạt, tương đương tỷ lệ trước đây, không thay đổi nhiều.

“Hôm qua là ngày đầu thực hiện kiểm định theo phương pháp mới nên phần mềm chưa ổn định. Từ hôm nay, phần mềm đã hoạt động bình thường, hy vọng những ngày tới phần mềm sẽ chạy tốt hơn”, vị này chia sẻ.