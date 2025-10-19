Đang điều trị xơ gan, nam tài xế vẫn đi uống bia và "dính cồn" kịch khung

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về tăng cường xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc, trong tối 18/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác xử lý vi phạm trên đường Nguyễn Phong Sắc (phường Nghĩa Đô).

Lúc 21h, cảnh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ rẽ vào khu tập thể ven đường Nguyễn Phong Sắc khi thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Cảnh sát sau đó đã tiếp cận, yêu cầu người này đi vào chốt để kiểm tra. Danh tính người này sau đó được làm rõ là anh Đ.H.C. (SN 1976).

Khi thấy tổ công tác, tài xế C. liền rẽ vào khu tập thể trên đường Nguyễn Phong Sắc để né tránh nhưng đã bị CSGT phát hiện (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế C. vi phạm ở mức 0,554mg/lít khí thở. Nói với cảnh sát, anh C. cho biết bản thân đang điều trị bệnh xơ gan tại Bệnh viện E nhưng vì quá thèm bia nên đã đi uống khoảng 3 cốc. Ngoài ra, tay của tài xế này vẫn cắm kim truyền dịch.

Cảnh sát sau đó đã lập biên bản xử phạt anh C. số tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trong tối 18/10, tại 9 điểm kiểm tra nồng độ cồn của đơn vị đã phát hiện hơn 60 trường hợp tài xế xe máy vi phạm.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với tài xế C. (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Sáng 19/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua tổng hợp kết quả ra quân về chuyên đề nồng độ cồn trong 2 khung giờ (từ 12h đến 14h30 và từ 19h đến 22h ngày 18/10) cho thấy, CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 111.500 lái xe, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 3.800 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 ô tô con, 3.615 xe máy, 45 xe thô sơ).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn.

Theo Thiếu tướng Bình, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý nồng độ cồn tuy cao, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

"Trong ngày 18/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra gần 4.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động", Thiếu tướng Bình nói.