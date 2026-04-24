Hà Nội công bố các điểm đỗ xe để thực hiện vùng phát thải thấp từ 1/7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (NN&MT) cho biết việc xây dựng vùng phát thải thấp trong vành đai 1 là nhiệm vụ mới, lần đầu triển khai ở Việt Nam. Mục tiêu là giảm phương tiện phát thải, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh và tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.

Ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&MT, cho biết thành phố dự kiến thí điểm theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7 đến ngày 31/12) triển khai tại phường Hoàn Kiếm; sau đó mở rộng ra phường Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh (giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027); giai đoạn 3 (từ ngày 1/1/2028 đến 31/12/2029) áp dụng trong toàn bộ khu vực vành đai 1.

Khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 (Ảnh: CTV).

Về việc chọn khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm để thí điểm, ông Tấn cho rằng khu vực này ít chịu tác động của hoạt động xây dựng lớn, không bị ảnh hưởng nhiều từ nguồn phát thải ngoại lai. Cùng với đó, đây là nơi đã có kinh nghiệm tổ chức không gian giao thông hạn chế phương tiện qua mô hình phố đi bộ cuối tuần nhiều năm.

Đồng thời, hạ tầng phục vụ chuyển đổi cũng sẵn có, gồm mạng lưới trạm sạc, điểm đổi pin tại khu vực và vùng lân cận; hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng công nghệ AI đã được lắp đặt và tiếp tục mở rộng, giúp kiểm soát phương tiện ra vào, theo lãnh đạo Sở NN&MT.

Một điểm trông giữ xe miễn phí dịp cuối tuần ở phường Cửa Nam, Hà Nội (Ảnh: CTV).

Trong báo cáo về đề án vùng phát thải thấp, Sở NN&MT đã nêu danh mục các bãi đỗ xe hiện có sẵn sàng triển khai cho giai đoạn thí điểm từ ngày 1/7.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm:

Phố Đinh Tiên Hoàng: Đoạn từ đài phun nước đến rạp Thăng Long (thường đông vào cuối tuần khi có phố đi bộ).

Phố Lý Thái Tổ: Đoạn từ Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn.

Phố Ngô Quyền: Trước số nhà 16-22 và đoạn Lê Lai - Lê Thạch.

Vườn hoa Diên Hồng (Con Cóc): Khu vực phố Lê Phụng Hiểu.

Khu vực Nhà Hát Lớn và Tràng Tiền:

Vườn hoa Bảo tàng Cách mạng: Số 25 Tông Đản hoặc phố Phan Chu Trinh.

Phố Cổ Tân: Gần Nhà hát Lớn (thường trông đến 22h).

Khách sạn Melia: 44B Lý Thường Kiệt (lưu ý thường không nhận gửi qua đêm).

Các trục đường chính khác:

Quang Trung: Đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo đến Tràng Thi (phục vụ 24/24).

Trần Hưng Đạo: Khu vực Cung Văn hóa Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo).

Lý Thường Kiệt: Số 33 Lý Thường Kiệt và các điểm dọc phố.

Hai Bà Trưng: Các điểm đỗ xe dưới lòng đường được cấp phép.

Hệ thống bãi đỗ xe cao tầng và thông minh:

Bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật: Số 502 phố Trần Nhật Duật (gầm cầu dẫn Chương Dương), sức chứa lớn, phục vụ cả ngày đêm.

Bãi đỗ xe thông minh Trần Hưng Đạo: Nằm dọc tuyến phố Trần Hưng Đạo với công nghệ giàn thép đỗ xe tự động.

Bãi đỗ xe thông minh Lý Thường Kiệt: Khu vực phố Lý Thường Kiệt.

Khu vực chợ và trung tâm thương mại:

Chợ Đồng Xuân: Có bãi gửi xe nằm trong khuôn viên chợ.

Chợ Hàng Da: Tầng hầm tòa nhà trung tâm thương mại Hàng Da.

Chương Dương Độ: Bãi đỗ xe rộng rãi tại số 46-48 Chương Dương Độ.

Điểm trông giữ xe máy:

Hầu hết các tuyến phố tại Hoàn Kiếm đều có vỉa hè được cấp phép trông giữ xe máy.

Phố Phủ Doãn và Triệu Quốc Đạt: Khu vực gần Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Việt Đức.

Phố Bà Triệu, Hàng Bài: Các điểm trông giữ dọc vỉa hè.

Khu vực phố đi bộ cuối tuần: Các điểm như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ thường được bố trí thêm các bãi tạm phục vụ du khách...