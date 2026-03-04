Sáng 4/3, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại điểm giao quân số 3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là nơi ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hòa chung dòng chảy lịch sử dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp thế hệ con em các dân tộc trong tỉnh đã hăng hái lên đường ra tiền tuyến.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên thanh niên Cao Bằng lên đường nhập ngũ (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Những năm qua, công tác tuyển quân của tỉnh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu; tỷ lệ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trình độ văn hóa và sức khỏe của thanh niên ngày càng được nâng lên.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tặng hoa, động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ; thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, căn dặn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực học tập, huấn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Cao Bằng sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng đánh giá, lễ giao, nhận quân không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng hàng năm mà còn là ngày hội của tuổi trẻ; là dịp để thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và trưởng thành; tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời lễ giao, nhận quân còn lan tỏa thông điệp về tinh thần trách nhiệm, truyền thống yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Trong buổi sáng 4/3, trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Thọ có gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ.