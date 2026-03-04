Con trai gần 1 tuổi, người bố trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Sáng 4/3, TP Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 và động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Hà Nội có hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ

Năm nay, toàn TP Hà Nội có hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%). Năm nay, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 công dân là đảng viên, có gần 2.300 người được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.

Dự và động viên 735 tân binh tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Thanh Trì, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chúc mừng 735 đoàn viên thanh niên ưu tú, tự tin vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ông Thắng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố, 19 xã, phường (tại điểm giao quân số 7) đã triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển Công an nghĩa vụ năm 2026 với chất lượng cao. Đó là tuyển chọn hơn 735 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự (đạt 100% chỉ tiêu trên giao), trong đó có gần 30% đạt trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 323 công dân tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Hà Nội mong muốn những người con của thủ đô lên đường nhập ngũ hôm nay luôn phát huy truyền thống thủ đô anh hùng, truyền thống của địa phương; truyền thống "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" của các thế hệ ông cha đi trước, truyền thống “3 sẵn sàng” của thanh niên thủ đô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và công an giao cho.

Gác lại những dự định cá nhân để lên đường nhập ngũ

Từ mờ sáng, những thanh niên ưu tú trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự khoác lên mình màu áo mới của người lính, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Vừa tốt nghiệp Cao đẳng FPT, chàng trai Tô Thế Khải (22 tuổi, trú tại xã Thường Tín) quyết định gác lại những dự định cá nhân để lên đường nhập ngũ. Trong bộ quân phục mới, Khải không giấu được sự vui mừng.

Với Khải, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của một công dân mà còn là cơ hội để bản thân trưởng thành hơn trong môi trường kỷ luật, rèn luyện. "Tôi mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội", Khải chia sẻ.

Quyết định của Khải khiến cả gia đình tự hào, đặc biệt là bà ngoại - người từng trải qua những năm tháng quân ngũ.

Bà Đỗ Thị Liên mặc quân phục động viên cháu trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bà Đỗ Thị Liên (77 tuổi), bà ngoại của Khải xúc động nhớ lại, ngày trước, cả bà và chồng đều từng xung phong nhập ngũ, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng khó khăn.

“Vợ chồng tôi đều là lính. Tôi có 6 năm phục vụ trong lực lượng hậu cần và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bây giờ thấy cháu trai nối tiếp truyền thống gia đình, tôi rất vui và tự hào”, bà Liên nói.

Người bà già với mái tóc bạc trắng nắm chặt tay cháu trai, dặn dò: “Cháu hãy cố gắng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Trong ánh mắt của bà Liên lúc ấy vừa có niềm tự hào, vừa có sự tin tưởng gửi gắm vào thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của gia đình.

Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ sáng nay, nhiều người chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dương Xuân Lộc (trú tại xã Thường Tín) là một trong những trường hợp như vậy.

Ngay khi nhận được thông tin tuyển quân, Lộc đã chủ động viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn được đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Bà Nguyễn Thị Linh và con trai Dương Xuân Lộc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chàng trai trẻ tự hào nói, được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi thanh niên.

"Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ học nghề để có thể góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Lộc chia sẻ.

Quyết định của Lộc khiến gia đình vừa bất ngờ, vừa tự hào. Bà Nguyễn Thị Linh (57 tuổi, mẹ của Lộc) kể, khi biết con trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả gia đình khá bất ngờ.

Tuy nhiên, sau những phút đầu xúc động, gia đình hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của con.

“Gia đình tôi rất ủng hộ quyết định của cháu. Thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải có trách nhiệm với đất nước. Cháu tình nguyện viết đơn nhập ngũ càng khiến chúng tôi tự hào”, bà Linh nói.

Trong ngày con trai lên đường nhập ngũ, người mẹ không giấu được xúc động. Bà Linh chuẩn bị cho con từng món đồ nhỏ, dặn dò con giữ gìn sức khỏe, chấp hành tốt kỷ luật quân đội.

Những lời dặn dò giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình thương và niềm kỳ vọng của người mẹ dành cho con trai trước khi bước vào môi trường quân ngũ.

Quyết định tự hào của người bố trẻ

Trong số những tân binh lên đường nhập ngũ ở Hà Nội dịp này, câu chuyện của Nguyễn Hoàng Phương (23 tuổi, trú tại xã Hát Môn) khiến nhiều người xúc động.

Khác với nhiều tân binh khác, Phương đã có một công việc ổn định và một gia đình nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng FPT năm 2023, anh nhanh chóng tìm được công việc văn phòng tại một công ty của Nhật Bản với mức lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng.

Cuối năm 2024, anh lập gia đình và hiện đã có một bé trai gần 1 tuổi.

Các tân binh và người thân bịn rịn chia tay (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phương kể, tháng 10/2025, khi con trai mới tròn 6 tháng tuổi anh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Để đưa ra quyết định này, Phương đã nhiều đêm trăn trở.

“Thời điểm đó con còn nhỏ nên tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Là thanh niên thì phải đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên trên hết”, anh nói.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Phương đã quyết định thông báo với gia đình. Điều khiến anh bất ngờ và xúc động là tất cả mọi người đều ủng hộ lựa chọn của anh. Đặc biệt, người vợ trẻ - đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn trở thành hậu phương vững chắc.

Những ngày trước khi lên đường, hai vợ chồng thường xuyên trò chuyện, động viên nhau để Phương yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Truyền thống yêu nước từ quê hương Hoàng Phương sinh ra và lớn lên tại xã Hát Môn, vùng đất giàu truyền thống lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Ngay từ khi còn nhỏ, những câu chuyện về lịch sử dân tộc, về các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã nuôi dưỡng trong anh tình yêu đất nước.

Đặc biệt, ông nội của Phương từng là một chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những câu chuyện mà ông kể về thời chiến tranh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí cậu bé ngày nào.

Chính từ những ký ức ấy, Phương luôn khao khát một ngày được rèn luyện trong môi trường quân đội chính quy. “Tôi mong muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho đất nước trong hai năm tới. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng được phục vụ lâu dài, trở thành một quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Phương bộc bạch.

Trong ngày hội tòng quân, những người thân của các tân binh dù có đôi chút lo lắng nhưng phần lớn đều thể hiện niềm tự hào.

Họ hiểu rằng việc con em mình lên đường nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là vinh dự lớn lao. Những cái ôm thật chặt, những lời dặn dò giản dị, hay ánh mắt dõi theo đoàn quân lên đường… tất cả tạo nên những khoảnh khắc xúc động trong ngày hội tòng quân.

Đối với nhiều gia đình, đó là giây phút đánh dấu sự trưởng thành của con em mình. Khi tuổi trẻ khoác áo lính Ngày hội tòng quân không chỉ là ngày lên đường của các tân binh mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Những câu chuyện của Tô Thế Khải, Dương Xuân Lộc hay Nguyễn Hoàng Phương cho thấy dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có chung một khát vọng: Được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Đó chính là truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam qua nhiều thế hệ. Khi tiếng trống hội tòng quân vang lên, những chàng trai trẻ khoác balô, bước lên xe trong sự cổ vũ của gia đình và người dân địa phương.

Trên những gương mặt còn rất trẻ ấy là niềm tự hào, sự háo hức và quyết tâm. Họ hiểu rằng phía trước là những ngày tháng rèn luyện vất vả, nhưng cũng là hành trình trưởng thành, hành trình của tuổi trẻ khi được khoác lên mình màu áo lính và cống hiến cho Tổ quốc.