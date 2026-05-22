Đại tá Bùi Quyết Toán được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Sáng 22/5, tại Công an tỉnh Lai Châu, Bộ Công an tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh Lai Châu.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Theo Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại công an cấp huyện và cấp tỉnh.

Trên các cương vị được giao, Đại tá Bùi Quyết Toán luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến chúc mừng Đại tá Bùi Quyết Toán được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quyết Toán (Ảnh: Phương Ly).

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Lai Châu là địa bàn miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng, do đó lực lượng công an địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; quan tâm chăm lo lực lượng công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Quyết Toán, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Phương Ly).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị Đại tá Bùi Quyết Toán tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giữ vững đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Bùi Quyết Toán cho biết đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Tây Bắc.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an Lai Châu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, giữ chức Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ 22/5.