Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội gần 660 tỷ đồng tại Nghệ An

Ngày 21/5, tại phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an phối hợp với chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Dự án có tổng diện tích 1,53ha, gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, cùng khu nhà ở thương mại 5 tầng. Dự kiến có 413 căn hộ, gồm 392 nhà ở xã hội và 21 nhà ở thương mại thấp tầng. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 659 tỷ đồng.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An có quân số đông, nhiều trường hợp, nhất là cán bộ trẻ gặp khó khăn về nhà ở. Dự án được triển khai góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh ý nghĩa xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân, nhằm bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện theo quy định đều có cơ hội có nhà ở, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải bảo đảm “4 nhất” trong quá trình triển khai dự án, gồm: chất lượng tốt nhất, triển khai nhanh nhất, đẹp nhất, quá trình thi công phải bảo đảm an toàn nhất.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án về đích đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cam kết bảo đảm việc xét duyệt, bố trí nhà ở công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để quá trình thi công bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.

Dự kiến dự án hoàn thành vào quý IV/2028, bảo đảm bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý I/2029.