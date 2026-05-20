Bộ Công an tìm người liên quan các đồng tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương.

Vụ án được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSHS ngày 21/4.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Phạm Văn Tâm (43 tuổi, ở phường Gò Vấp, TPHCM) cùng đồng bọn đã xây dựng website, app và tạo lập một số đồng tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền này, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ.

Hồ sơ gồm bản sao hợp đồng, chứng từ nộp tiền, lịch sử giao dịch vào dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK, các tài liệu thỏa thuận và tường trình về quá trình giao dịch. Thời hạn cung cấp thông tin, tài liệu là trước ngày 30/6.

Địa chỉ tiếp nhận và làm việc là Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (tức Phòng 3), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Điều tra viên tiếp nhận thông tin là Vũ Từ Nam, số điện thoại liên hệ 0976.786.963.

Cơ quan điều tra cho biết, nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không có yêu cầu, đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, đơn vị sẽ căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được để xử lý vụ án theo quy định.