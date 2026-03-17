Đại lộ 6 làn xe ở Thanh Hóa sau khi được "rót" hơn 2.000 tỷ đồng

Tháng 4/2025, dự án đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 (từ phường Quảng Hưng cũ đến hết địa phận phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa cũ), nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa được khởi công xây dựng.

Đây là công trình giao thông nhóm B, cấp II, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Dự án ban đầu được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, tiếp quản và thực hiện.

Dự án có chiều dài hơn 5,6km, bao gồm các hạng mục nền đường, vỉa hè, hệ thống điện, thoát nước, cây xanh, thảm cỏ. Đây được kỳ vọng là một trong những tuyến giao thông huyết mạch nối thành phố Thanh Hóa cũ với khu du lịch biển Sầm Sơn, tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút, phát huy tiềm năng du lịch, dịch vụ.

Theo ghi nhận, đến nay dự án đang trong quá trình thi công hạng mục nền đường, lắp hệ thống thoát nước.

Một số đoạn qua phường Quảng Hưng cũ bị ngắt quãng, chưa thi công đắp nền. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm giữa tháng 3, dự án cơ bản đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Dự kiến đến năm 2027, dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Trên dự án còn có một cây cầu được thi công xây dựng bắc qua sông Thống Nhất.

Giữa tháng 3, đơn vị thi công đang khẩn trương xây dựng phần mố và trụ cầu.

Đoạn qua phường Quảng Tâm cũ (gần cầu Thống Nhất), đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hạng mục bóc phong hóa, đắp nền đường.

Cũng nằm trong tổng thể dự án giai đoạn 2 đại lộ Nam sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng cơ bản hoàn thiện phần nền đường. Một số đoạn đã được thảm nhựa.

Theo quyết định phê duyệt, đoạn qua phường Sầm Sơn có chiều dài hơn 4km, được chia làm 2 đoạn (2 dự án). Theo hồ sơ thiết kế, đường có chiều rộng 67-77m, tổng mức đầu tư của 2 dự án gần 580 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện, đại lộ mở rộng thành 6 làn xe.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sầm Sơn cho biết đoạn 1 (từ đường ven biển đến đường Trần Nhân Tông) có chiều dài 1,9km, tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc.

Còn lại là đoạn 2 (từ phía Đông quốc lộ 10 đến đường ven biển, phường Sầm Sơn) có chiều dài hơn 2km với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2025. Đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc.

Đoạn qua phường Sầm Sơn có 1 cây cầu bắc qua sông Đơ, tuy nhiên theo ghi nhận cây cầu này chưa được hoàn thiện.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sầm Sơn cũng cho hay, 40% khối lượng công việc còn lại chưa hoàn thiện là do còn một đoạn nối từ con đường ký ức đến đường Trần Nhân Tông (phường Quảng Tiến cũ) chưa giải phóng mặt bằng xong.

"Có khoảng 100 hộ dân buộc phải giải phóng mặt bằng, với chi phí khoảng 300 tỷ đồng. Chúng tôi đang xin ý kiến để đề xuất chủ trương làm theo nguồn kinh phí đầu tư công mới", lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sầm Sơn nói.

Vị trí đại lộ Nam sông Mã (Ảnh: Google Maps).