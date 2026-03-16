Quốc lộ “nát như tương” chưa sửa chữa đã bị lấn chiếm hành lang

Ngày 16/3, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường quản lý hiện trạng hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 14D.

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã gửi văn bản tới các địa phương, đơn vị liên quan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý hiện trạng hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến, nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án.

Quốc lộ 14D đã xuống cấp rất nghiêm trọng (Ảnh: Công Bính).

Theo báo cáo từ Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam, đơn vị quản lý và bảo dưỡng quốc lộ 14D, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận khoảng 34 trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đường bộ và hành lang an toàn. Các vi phạm này chủ yếu là xây dựng nhà ở, tường rào, cổng ngõ, tập trung nhiều nhất tại xã Bến Giằng, chưa được xử lý dứt điểm.

Để ngăn chặn tình trạng này và đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã đề nghị UBND các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê tăng cường quản lý hiện trạng hành lang an toàn đường bộ, kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Các địa phương cũng được yêu cầu ngăn chặn kịp thời hoạt động trồng cây, xây dựng công trình có thể làm tăng chi phí hoặc gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng khi dự án được triển khai.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng và Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao để đảm bảo công tác quản lý và chuẩn bị dự án.

Ông Trần Nam Hưng (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đi kiểm tra tuyến đường năm 2025 (Ảnh: Bình An).

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đã được ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký quyết định phê duyệt vào tháng 12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng và thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2027.

Quốc lộ 14D, dài khoảng 75km, là tuyến đường huyết mạch kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Trung Trung bộ lên Tây Nguyên, xuất khẩu sang Lào và ngược lại. Tuy nhiên, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng trong vài năm qua, đặc biệt là do phải "gánh" lượng lớn xe tải nặng, xe đầu kéo vận chuyển hàng hóa từ Lào về các cảng biển.

Với chiều rộng chỉ 3,5-5,5m, quốc lộ 14D xuất hiện nhiều điểm đen giao thông, các đoạn che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Người dân địa phương phản ánh, khi trời nắng, bụi bay mù mịt, còn khi mưa, đường trở nên lầy lội, gây khó khăn lớn cho việc lưu thông.