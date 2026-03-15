Dự án Tràng An, Bái Đính hơn hai thập kỷ vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Ninh Bình, hai dự án gồm: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An (dự án Tràng An) và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án chùa Bái Đính) đến nay không thể hoàn thành đúng thời hạn đề ra mặc dù đã được gia hạn nhiều lần.

Dự án Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, đến hiện nay các dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng... Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, triển khai các dự án còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của hai dự án nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ và kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình đề ra giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã được thanh tra. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến hai dự án nêu trên, tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian dự kiến hoàn thành hai dự án vào quý I năm 2026. Hiện nay, tỉnh vẫn đang chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cụ thể, đối với dự án Tràng An sẽ tiếp tục GPMB: Khu vực quy hoạch khu trung tâm bến thuyền và khu dịch vụ du lịch, khu vực quy hoạch khu trung tâm bến thuyền Tràng An và quy hoạch các thung trong khu hang động. Tại các khu vực này, nhiều hộ dân đã kiểm đếm, nhiều hộ dân đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB nhưng các hộ chưa nhận tiền bồi thường và hỗ trợ GPMB...

Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (Ảnh: Thái Bá).

Đối với dự án chùa Bái Đính sẽ tiếp tục GPMB tại cổng tam quan, đường ven hồ Bái Đính... Công tác GPMB tại đây gặp khó khăn do một số hộ dân chưa thực hiện việc tách thửa đất dẫn đến trường hợp trên cùng một thửa đất có nhiều hộ có tài sản trên đất (là con trong một hộ gia đình).

Tháng 12/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã có công văn yêu cầu UBND phường Tây Hoa Lư tập trung quyết liệt, khẩn trương đẩy nhanh công tác GPMB các vị trí vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dự án. Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở Du lịch (chủ đầu tư) phối hợp chặt chẽ và bố trí cán bộ tham gia cùng địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền chủ đầu tư trong quá trình GPMB.

Các khu vực không tiếp tục triển khai công tác GPMB (do cắt giảm quy mô dự án), tỉnh Ninh Bình đề xuất, đối với các hộ dân này nằm trong vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An nên cần nghiên cứu, xây dựng Đề án di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực vùng lõi di sản, đến khu tái định cư theo quy định, nhằm phục vụ công tác bảo tồn, gìn giữ cảnh quan di sản, ổn định đời sống lâu dài cho các hộ dân.