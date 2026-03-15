Dự kiến tạm dừng khai thác cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 16/3

Ngày 15/3, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) thông báo về việc tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đã cơ bản hoàn thành tuyến chính và được thông xe đưa vào khai thác tạm kể từ ngày 19/1.

Một đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (Ảnh: CTV).

Sau gần 2 tháng đưa vào khai thác tạm, dự án đã phát huy được hiệu quả khi phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp khi di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau.

Tuy nhiên, Ban này cho biết, trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng,...

Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự kiến tạm dừng việc khai thác tạm thời tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau kể từ 13h ngày 16/3, để tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

“Việc này để đảm bảo việc khai thác được hiệu quả và an toàn tuyệt đối trước khi đưa dự án vào khai thác chính thức”, theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Ban này cũng thông tin, trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra quốc lộ 61, hoặc di chuyển trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và quốc lộ 1A như trước đây.