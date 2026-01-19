Đại hội XIV của Đảng và những kỳ vọng từ buôn làng

Buôn làng háo hức, đồng lòng hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến đường từ trung tâm đến các buôn làng ở Đắk Lắk rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Không khí phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện niềm tin và sự đồng lòng của bà con các dân tộc đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Nữ già làng H’Bliắk Niê (63 tuổi) của buôn Kram, xã Ea Tur (tỉnh Đắk Lắk) cho biết những ngày này, bà con trong buôn làng thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin về Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Già làng H’Bliắk Niê tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Hơn 10 năm tận tụy, gắn bó với buôn làng, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân, bà H’Bliắk Niê phấn khởi khi diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng ngày càng khang trang, giao thông thuận lợi.

"Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ vậy đời sống tinh thần, vật chất của bà con không ngừng được cải thiện. Tôi mong muốn công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững cho bà con đồng bào các dân tộc được quan tâm, triển khai sâu rộng trong thời gian tới", bà H’Bliắk Niê chia sẻ.

Tại Đắk Lắk, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trang trí cờ đỏ sao vàng ở các thôn, buôn để chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nữ già làng buôn Kram nhấn mạnh, tinh thần cốt lõi của đại hội là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, do đó, bà mong con em của các buôn làng tiếp tục được chăm lo, học hành đến nơi đến chốn; số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng, góp phần xây dựng chi bộ, ban tự quản buôn làng vững mạnh.

Đặc biệt, bà tin tưởng rằng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học được quay về phục vụ quê hương, phát huy lợi thế về ngôn ngữ, phong tục tập quán, từ đó vận động bà con phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự.

Những kỳ vọng vào các quyết sách

Cùng chung niềm tin ấy, ông Chíu Phi Hồng (46 tuổi), Trưởng thôn Đồng Tâm (xã Ea M’Droh), đồng bào dân tộc Tày, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Ông Chíu Phi Hồng, Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Ea M'Droh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông cho rằng, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong bối cảnh mới, rất cần những chính sách phù hợp, gắn với chuyển đổi số, đổi mới tư duy và cập nhật công nghệ.

"Tôi rất kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đức và tài năng, thực sự thấu hiểu, chăm lo đời sống của đồng bào, hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài", ông Hồng cho hay.

Già làng Y Hơ Êban bên cạnh nhạc cụ yêu thích của mình (Ảnh: Uy Nguyễn).

Già làng Y Hơ Êban (78 tuổi, trú tại buôn Knia 4, xã Ea Nuôl) là một trong những tấm gương tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Từ khi còn trẻ, già làng Y Hơ Êban đã am hiểu và chế tác, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Tây Nguyên như chiêng kram, đàn goong, đinh năm, đinh tút...

Không chỉ gìn giữ văn hóa, già Y Hơ Êban còn có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo các luận điệu sai trái, không bị kẻ xấu lôi kéo.

Người dân đồng bào các dân tộc tại Đắk Lắk đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Già làng còn tham gia giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, trở về với buôn làng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già làng Y Hơ Êban bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ có thêm những chính sách thiết thực, nhân văn nhằm hỗ trợ cảm hóa, hồi hương những người lầm lỗi trở về buôn làng, tạo công ăn việc làm ổn định để họ yên tâm làm ăn, hòa nhập cộng đồng.

Người dân chia sẻ những kỳ vọng về các quyết sách bảo đảm an sinh, xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Từ thực tiễn nhiều năm tuyên truyền, vận động bà con không nghe theo các luận điệu sai trái, tôi mong các chủ trương mới sẽ ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp giữ vững khối đoàn kết, ổn định an ninh trật tự và xây dựng buôn làng ngày càng bình yên", già làng Y Hơ Êban gửi gắm.

Từ những buôn làng vùng sâu, vùng xa, niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi trọn về Đại hội XIV của Đảng. Bà con đều kỳ vọng về những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, để đời sống ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.