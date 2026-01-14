Phát hành tem và khai trương Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Chiều 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có buổi làm việc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí của Việt Nam và quốc tế.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu triển lãm, không gian trưng bày chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng trưng bày nhiều tài liệu, hình ảnh quý, trong đó có những tư liệu lần đầu được công bố. Triển lãm tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham quan trong không gian trưng bày của Cục Báo chí và trải nghiệm đọc báo, tương tác trên các thiết bị điện tử cầm tay.

Trong không gian triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”, đơn vị tổ chức Thông tấn xã Việt Nam đã trưng bày hơn 500 bức ảnh tư liệu của cơ quan, được bố cục thành 8 chủ đề. Mỗi tấm hình đại diện cho từng dấu mốc, sự kiện tiêu biểu trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ Đại hội Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Bộ tem đặc biệt do Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng. Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, có bố cục vững chắc, tỏa sáng hào quang của lý tưởng và niềm tin.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tặng bộ tem tới Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu dự, cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Số phóng viên đăng ký tham dự đưa tin Đại hội Đảng lần này đông nhất từ trước tới nay, với gần 600 phóng viên, tăng hơn Đại hội lần thứ XIII của Đảng 66 phóng viên.

Tính đến nay, đã có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng Lại Xuân Môn cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện hiện đại với đường truyền internet tốc độ cao.

Hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, các thiết bị máy in, máy fax, 10 màn hình ti-vi cỡ lớn, hơn 100 máy ghi âm... tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội.

Cũng theo ông Lại Xuân Môn, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên báo chí đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về kỳ Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước.