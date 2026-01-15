Doanh nhân Việt kỳ vọng gì ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV?

Kỳ vọng về luồng sinh khí mới trong “kỷ nguyên vươn mình”

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec, cho rằng kỳ vọng lớn nhất đối với Đại hội Đảng XIV là việc thể chế hóa đầy đủ, cụ thể các nghị quyết quan trọng mà Trung ương đã ban hành trong thời gian qua.

Trước thềm Đại hội, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết lớn, định hướng cho sự phát triển của Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình”. Vì vậy, Đại hội Đảng lần này cần đóng vai trò là nơi tổng hợp, cụ thể hóa và chuyển hóa các định hướng đó thành những quyết sách mang tính khả thi cao, làm cơ sở để Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp tục thể chế hóa thành luật pháp, nghị định và các chính sách điều hành cụ thể.

Việc thể chế hóa cần bao trùm trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế cho đến tổ chức bộ máy và quản trị quốc gia. Khi các nghị quyết của Đảng được chuyển hóa đồng bộ vào hệ thống pháp luật, môi trường phát triển sẽ trở nên minh bạch, ổn định và tạo niềm tin lớn hơn cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, ông Điệp kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ thổi một luồng sinh khí mới, tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của xã hội vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây được xem là yếu tố tinh thần quan trọng để huy động nguồn lực toàn xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, thậm chí tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Liên quan đến yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, ông nhấn mạnh trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn bộ máy quản lý Nhà nước. Các cơ quan quản lý cần nhanh chóng thể chế hóa thành các quy định cụ thể, đồng thời tổ chức thực thi hiệu quả.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trung Dũng - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Dh Foods - cho rằng Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng để tiếp tục khẳng định và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa con đường cải cách, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Các chủ trương lớn của Đại hội được kỳ vọng tạo ra động lực mới cho môi trường đầu tư - kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng và ổn định hơn, qua đó giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được xem là một trong những yêu cầu then chốt. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mong muốn các quy định, quy trình được cắt giảm thực chất, tránh chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp

Bên cạnh việc cải cách thủ tục, ông Nguyễn Trung Dũng kỳ vọng vào việc Nhà nước sẽ có thêm các cơ chế và nguồn lực hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ đến đào tạo nhân lực.

Nếu những giải pháp này được triển khai đồng bộ, khu vực doanh nghiệp tư nhân được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng, việc làm và sức cạnh tranh quốc gia.

Doanh nhân kỳ vọng về cơ chế và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Điệp đặc biệt lưu ý tới quá trình chuyển đổi mô hình vận hành bộ máy từ nhiều cấp xuống tinh gọn hơn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Dù việc sắp xếp tổ chức đã được triển khai, trên thực tế, bộ máy ở một số nơi vẫn vận hành chưa thật sự trơn tru.

Vì vậy, Đại hội Đảng XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách rõ ràng hơn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo đúng xu hướng phát triển, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Về động lực tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2030, vị doanh nhân cho rằng doanh nghiệp Nhà nước cần khẳng định vai trò trong những lĩnh vực then chốt. Từ đó, kết hợp với kinh tế tư nhân và các động lực tăng trưởng mới, nền kinh tế Việt Nam sẽ có thêm dư địa phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Điệp, cùng với phát triển các thành phần kinh tế, việc hình thành các trung tâm tài chính tại Đà Nẵng và TPHCM là những quyết sách mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện rõ định hướng dài hạn của Đảng. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được khẳng định và thể chế hóa tại Đại hội Đảng XIV, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển đến năm 2035 và xa hơn.

“Đại hội Đảng XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, không chỉ định hình đường lối phát triển cho 5 năm tới mà còn mở ra không gian phát triển mới, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội vào triển vọng tăng trưởng bền vững của Việt Nam”, ông Điệp nói.

Kỳ vọng sự chuyển hóa về chất

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), nhận định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa bản lề trong việc định hình không gian phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch sâu sắc về cấu trúc kinh tế, công nghệ và địa chính trị.

Kỳ vọng lớn nhất đặt vào Đại hội lần này không chỉ là những mục tiêu tăng trưởng cụ thể, mà là sự chuyển hóa về chất trong tư duy phát triển, từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ tăng trưởng sang phát triển bền vững và tự chủ dài hạn.

Trước hết, ông Huy cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác lập rõ các định hướng chiến lược mang tầm vóc dài hạn, lấy năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm.

"Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cải cách căn bản giáo dục - đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ cần được coi là trụ cột then chốt", ông Huy nói.

Đại hội Đảng XIV đem đến nhiều kỳ vọng cho người dân, doanh nhân, trí thức và doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các ngành công nghiệp mới nổi không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà cần được tích hợp chặt chẽ vào chiến lược phát triển quốc gia với cơ chế chính sách đủ mạnh, đồng bộ và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa.

Bên cạnh đó, dư địa tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới nằm ở hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập sâu và vận hành hiệu quả.

Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ phát đi thông điệp rõ ràng về việc coi cải cách thể chế là động lực phát triển cốt lõi, trong đó trọng tâm là nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của chính sách; tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đất đai, tài chính; và cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực giữa các khu vực kinh tế.

Một thể chế tốt sẽ tạo ra “lợi thế cạnh tranh mềm” nhưng bền vững cho nền kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Về môi trường kinh doanh và đầu tư dài hạn, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ gửi đi một thông điệp nhất quán về sự ổn định chính sách, tính liêm chính trong điều hành và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.

Niềm tin của nhà đầu tư không chỉ được xây dựng từ ưu đãi hay khẩu hiệu, mà từ một hệ thống luật lệ rõ ràng, thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo. Cải cách hành chính cần đi vào chiều sâu, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực thi, tạo không gian an toàn cho cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Sau cùng, ông Huy cho rằng Đại hội XIV cần lan tỏa một thông điệp xuyên suốt về phát triển hài hòa và bao trùm, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường, giữa vai trò dẫn dắt của Nhà nước và động lực của khu vực tư nhân, giữa nội lực quốc gia và hội nhập quốc tế.

"Với tầm nhìn chiến lược, tư duy toàn cầu và sự nhất quán trong hành động, Việt Nam có cơ sở vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới - tăng trưởng cao hơn về chất lượng, bền vững hơn về nền tảng và vững vàng hơn trước những biến động của thế giới", ông nhấn mạnh.