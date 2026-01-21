Nhân sự khóa mới: Làm chức danh từ thấp đến cao, giới thiệu tái cử trước

Nội dung này được ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh khi trả lời báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, sẽ được bầu tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra.

Giới thiệu tái cử trước, giới thiệu tham gia lần đầu sau

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chủ động tiến hành sớm, theo đúng các quy định của Đảng, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, toàn diện, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, có sự hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, chỉ đạo tiến hành triển khai quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (Ảnh: Hồng Phong).

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở đó để chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết), góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, ban hành nhiều kết luận, hướng dẫn để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bố trí cán bộ gắn kết chặt chẽ với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Từ đó, lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, bảo đảm có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bộ Chính trị cũng quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

“Đây là căn cứ, cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV”, ông Quang nhấn mạnh.

Về quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu mới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu 4 nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động.

“Công tác nhân sự phải tiến hành khoa học, bài bản, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, làm đến đâu chắc đến đó; giới thiệu tái cử trước rồi mới giới thiệu tham gia lần đầu”, theo lời ông Quang.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh cần xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo chính trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; bảo đảm phù hợp về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng miền… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Thứ hai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những người tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiên phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

Đây cũng phải là những nhân sự dám xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, có tư duy, tầm nhìn, tự chủ chiến lược, đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, lý luận chính trị sắc bén; nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp; có thành tích, kết quả, “sản phẩm” cụ thể, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương khóa mới phải có đủ sức để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Tăng cường Ủy viên Trung ương cho bộ ngành, địa phương sáp nhập

Nguyên tắc thứ ba, theo ông Quang, kiên quyết không giới thiệu những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhưng mặt khác, ông khẳng định cũng không “bỏ sót” những nhân sự thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân. Đi kèm với nguyên tắc này phải có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ gắn với việc thực hiện cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra”.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh không để lọt vào Trung ương khóa mới những người có một trong các khuyết điểm như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; sợ trách nhiệm, không dám làm; không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ.

Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng ngày 20/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những người xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, “lợi ích nhóm”, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… cũng không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Ông Quang cũng lưu ý kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới người vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương để bản thân hoặc vợ (chồng), con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức, quyền để thu lợi bất chính…

Thứ tư, coi trọng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đoàn kết nội bộ; có biện pháp hiệu quả để kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác nhân sự.

Theo ông Hoàng Đăng Quang, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất rất cao về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó ông lưu ý cần có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa, chuyển tiếp, đổi mới, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

“Các ban đảng, cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức quan trọng khác ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, phải có nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, ông Quang nói và nhấn mạnh thêm cần tăng cường, bổ sung hợp lý số lượng Ủy viên Trung ương Đảng cho các ban đảng ở Trung ương, một số bộ, ngành, địa phương và những nơi thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Trên cơ sở Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, ông cho biết Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Khung cảnh trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự (tái cử và tham gia lần đầu; chính thức và dự khuyết) và chính thức thông qua Báo cáo và danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét, bầu cử theo quy định.

“Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định, nhưng rất quyết liệt”, ông Hoàng Đăng Quang khẳng định.

Theo ông, việc này vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong tình hình mới.