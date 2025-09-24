Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp: Tài liệu sẽ hoàn toàn "số hoá"

Chiều 24/9, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 30/9 đến 1/10.

Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, đại hội sẽ có 450 đại biểu, trong đó 52 đại biểu đương nhiên và 398 đại biểu chỉ định.

Đại hội tập trung với 3 nội dung chính, không thực hiện quy trình bầu cử trong Đại hội và công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điểm mới so với các đại hội trước, đại hội lần này sẽ số hoá hoàn toàn, nghĩa là không sử dụng tài liệu giấy, các đại biểu được trang bị phương tiện kỹ thuật, tài liệu được số hóa và cung cấp cho đại biểu qua ứng dụng phần mềm. Đây là điểm cải tiến rất lớn so với các kỳ đại hội trước.

Đại hội lần này là đại hội đầu tiên sau hợp nhất tỉnh, có ý nghĩa rất lớn, với tinh thần kết nối, hội tựu, kế thừa. Trước đó, tỉnh thực hiện nhiều bước lấy ý kiến để xây dựng dự thảo văn kiện, rất công phu. Tỉnh đã tổ chức 3 hội thảo lớn để lấy ý kiến của tri thức, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, doanh nhân, văn nghệ sĩ; lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và người dân…

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh có 17/23 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt mục tiêu đặt ra, đặc biệt các chỉ tiêu về môi trường, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng. Tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) bình quân 5 năm đạt hơn 5,5%, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng/người.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, Đại hội xác định mục tiêu 5 năm tiếp theo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đời sống người dân nâng cao, văn hóa – xã hội tiến bộ, quốc phòng và an ninh đảm bảo.

Đến năm 2045, Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái vùng ĐBSCL, địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, phân bổ trên các lĩnh vực kinh tế (4 chỉ tiêu), văn hóa - xã hội (5 chỉ tiêu), môi trường (3 chỉ tiêu) và xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu), đồng thời xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.