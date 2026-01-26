"Đại hội bầu một lần đủ 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 dự khuyết"

Thông tin này được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông tin chiều 26/1, tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức.

Đại hội XIV của Đảng họp từ ngày 19 đến 23/1, là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan giới thiệu nhân sự cấp chiến lược

Một điểm mới, đột phá được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề cập là kỳ Đại hội này Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành chuẩn bị văn kiện Đại hội, đồng thời chuẩn bị chương trình hành động của Đại hội, chương trình hành động của Ban Chấp hành, “chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, như Tổng Bí thư nêu là "cốt lõi của cốt lõi", "then chốt của then chốt".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV theo hướng: Dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Nội dung này cũng có nhiều đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại hội thông qua danh sách bầu Ủy viên Trung ương Đảng chính thức gồm 199 nhân sự và biểu quyết bầu lấy 180 (bằng số lượng Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khoá XIII). Danh sách bầu Ủy viên Trung ương dự khuyết gồm 23 người và có 20 người được bầu.

“Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 Ủy viên dự khuyết”, ông Chiến thông tin.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 nhân sự lần đầu tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Hồng Phong).

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm tuyệt đối và tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV.

Về thành viên Ban Bí thư, 3 Ủy viên được Ban Chấp hành Trung ương bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, còn lại một số Ủy viên Ban Bí thư do Bộ Chính trị phân công.

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV gồm 23 ủy viên và ông Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Thể chế mở đường, nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng

Khái quát về mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045 trong Báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó là mục tiêu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đại hội Đảng XIV của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD.

Đây là quyết tâm chính trị rất cao và hành động phải quyết liệt, theo lời ông Chiến.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Ông cho biết Đảng cũng đưa ra 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh giai đoạn 2026-2030 cần tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực có tính quyết định: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhận định ba đột phá này có quan hệ hữu cơ: Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật.

“Nếu làm đồng bộ sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới, nhưng nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội”, ông Chiến nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: Dân là gốc. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân.

Về tổ chức thực hiện, Văn kiện Đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, "nói hay, làm dở", thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp...

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội quán triệt nhiều công việc trọng tâm như phân công trách nhiệm cụ thể, không để tình trạng "cha chung không ai khóc”; thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất; huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh kỷ cương phép nước phải nghiêm. “Mọi quyền lực phải được kiểm soát. Mọi trách nhiệm phải được minh định. Mọi sai phạm phải bị xử lý. Và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ”, ông Chiến nói.

Theo ông, thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.