Đại biểu Quốc hội hiến kế để đưa Cần Thơ thành cực tăng trưởng của ĐBSCL

Quan điểm này được Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ) nêu ra trong phiên thảo luận hội trường sáng 28/11, về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Tuấn Anh đã dùng toàn bộ thời gian phát biểu góp ý về các nội dung quy hoạch liên quan đến vùng ĐBSCL và vùng đô thị Cần Thơ.

Phân bổ vốn theo kết quả, tạo động lực cho các cực tăng trưởng năng động

Theo ông, Cần Thơ từ lâu đã được xác định là một trung tâm quan trọng, là cực tăng trưởng của vùng động lực ĐBSCL. Đây cũng là nơi được định hướng hình thành các trung tâm dịch vụ về thương mại, du lịch, tài chính, logistics mang tầm khu vực và thế giới...

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, góp ý nhiều chính sách để đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL (Ảnh: Hồng Phong).

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ đóng vai trò trung tâm vùng và quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp, là hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ số của toàn vùng.

“Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, đặc biệt sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và những thay đổi về định hướng chiến lược, đã mang lại những lợi thế mới cho Cần Thơ”, đại biểu Tuấn Anh nhận định.

Cụ thể, so với quy hoạch trước đây, Cần Thơ ngày nay đã mở rộng phạm vi và quy mô hành chính, có lợi thế kinh tế biển và cửa ngõ quốc tế, hoàn thiện khung hạ tầng giao thông, nâng cao vai trò cực tăng trưởng đô thị, định vị trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo đa ngành...

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế chiến lược mới, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhận định vùng ĐBSCL vẫn đối mặt với những thách thức lớn về nguy cơ tụt hậu.

Từ thực tế này, đại biểu góp ý trong Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách, trong đó có cơ chế phân bổ vốn theo kết quả, nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các cực tăng trưởng năng động như Cần Thơ.

Phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 28/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics lớn tại Cần Thơ và đề án cụ thể để hình thành các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh… cũng là đề xuất được ông Tuấn Anh đưa ra, cùng với góp ý cần có chính sách nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, ưu tiên đầu tư cho các khu vực khó khăn để đảm bảo an sinh xã hội.

Tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng quan trọng ở ĐBSCL

Bên cạnh đó, vị đại biểu góp ý cần tập trung để tạo đột phá về hạ tầng giao thông và thủy lợi. Trong đó, ông nhấn mạnh định hướng tập trung nguồn lực để hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và các trục kết nối đến các đầu mối vận tải lớn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng biển Trần Đề thành cảng cửa ngõ của vùng ĐBSCL.

Ông Tuấn Anh cũng kiến nghị sớm xác định lộ trình đầu tư tuyến đường sắt nối TPHCM với Cần Thơ sau năm 2030, nhằm tăng cường khả năng vận tải khối lượng lớn và giảm chi phí logistics.

Cùng với đó, theo lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, cần sớm đầu tư xây dựng công trình chống ngập úng cho địa phương này, cũng như xây dựng công trình kiểm soát nguồn nước vùng cửa sông, ven biển để chủ động kiểm soát mặn, trữ ngọt, và bổ sung nước ngọt, triển khai các giải pháp trữ nước trên hệ thống sông, kênh rạch tại vùng ĐBSCL.

Một định hướng quan trọng khác, theo ông Tuấn Anh, là cần tập trung phát triển mạnh mẽ hơn nữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đối với Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Trong đó, ông nhấn mạnh giải pháp sớm đầu tư nâng cấp, phát triển sàn giao dịch công nghệ vùng ĐBSCL tại Cần Thơ để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển đô thị thông minh và TOD gắn với các tuyến giao thông chính, đồng thời xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh.

Với những định hướng quan trọng trong quy hoạch ấy, đại biểu Tuấn Anh tin tưởng chắc chắn Cần Thơ sẽ trở thành động lực tăng trưởng của ĐBSCL và là mắt xích quan trọng kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng (Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính) cũng đề nghị bổ sung nội dung để bảo đảm cơ chế điều phối và liên kết vùng, tạo không gian để các địa phương trong vùng và giữa các vùng với nhau có được sự hợp tác, hỗ trợ, tránh mâu thuẫn, trùng lắp.

Ông góp ý thêm cần bổ sung nội dung về tính kết nối của các vùng với các quốc gia có biên giới trên đất liền và trên biển với nước ta, các quốc gia trong khu vực, trên thế giới theo các hành lang kinh tế đã và đang hình thành.

Đơn cử như hành lang kinh tế Đông Tây từ Myanmar qua Thái Lan, từ Lào đến Đà Nẵng; hành lang kinh tế Bắc Nam từ Côn Minh (Trung Quốc) qua Lào, Myanmar đến Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh; hành lang kinh tế phía Nam từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia đến TPHCM và Tây Nam Bộ…