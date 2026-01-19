Đại biểu kỳ vọng chính sách chuyển đổi số, thu hút nhân tài tại Đại hội XIV

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XIV của Đảng sáng 19/1, đại biểu Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, đặc biệt ấn tượng khi tất cả tài liệu, nội dung của kỳ Đại hội được số hóa trên máy tính bảng. Việc này giúp các đại biểu thuận tiện truy cập, theo dõi các nội dung sẽ diễn ra trong suốt Đại hội.

Ông Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh (Ảnh: Thế Kha).

Ông Phú kỳ vọng Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chính sách lớn, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi số trên cả nước, để thanh niên nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới.

Song song với đó, điều khiến ông Phú quan tâm là chính sách thu hút nhân tài với đội ngũ cán bộ trẻ, giúp họ mạnh dạn thể hiện bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

“Tôi cũng mong muốn những chính sách ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp trên cả nước nói chung, trong đó có tỉnh Tây Ninh, nhất là chính sách cho thanh niên ở tuyến biên giới. Điều này sẽ giúp thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, năng động của bản thân, tiếp tục làm giàu trên vùng đất quê hương Tây Ninh trung dũng, kiên cường”, ông Phú cho hay.

1.586 máy tính bảng đã được phát đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Ước tính có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, từ đó tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực.

Bày tỏ cảm xúc vinh dự, tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội XIV của Đảng, ông Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, nói đây là trách nhiệm lớn lao của cá nhân mình.

Ông kỳ vọng những quyết sách, định hướng lớn được thông qua tại Đại hội sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh niên, cho nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới 2050 Việt Nam trở thành đất nước phát triển.

“Sau Đại hội, chúng tôi sẽ xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện phù hợp, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của thanh niên, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Trung ương Đoàn”, ông Giang nói.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quốc Chính).

Chung quan điểm, bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, khẳng định đã nghiên cứu kỹ các dự thảo văn kiện, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, bình đẳng giới, công tác phụ nữ…

“Tôi mong rằng qua Đại hội sẽ được trao đổi nhiều hơn ý kiến từ thực tiễn của cơ sở, để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống”, bà Nhung cho hay.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập, tổ chức thường lệ 5 năm một lần. Đại hội diễn ra trong các ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội, có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Sáng 19/1, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Sau đó, Đại hội tổ chức phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội…

Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc trọng thể vào sáng 20/1. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ 8h.