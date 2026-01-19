Hôm nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập, tổ chức thường lệ 5 năm một lần. Đại hội diễn ra trong các ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội, có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sỹ, trí thức, nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Đại hội có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong các ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sáng 19/1 lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đường Bắc Sơn.

Sau đó, Đại hội sẽ tổ chức phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội…

Dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tin với báo chí trước đó, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết trong phiên trù bị Đại hội XIV dự kiến dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng qua đời trong khóa XIII. Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo đối với nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trang trí khánh tiết có nét mới khi hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống Đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này, theo bà Hà, vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng của Đại hội đối với Bác Hồ - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng tổ chức triển lãm trưng bày sách báo, ảnh, các tài liệu lưu trữ qua các kỳ Đại hội với chủ đề “Từ Đại hội đến Đại hội”. Các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được hệ thống lại nhằm giúp đại biểu có thêm kiến thức cốt lõi qua các nhiệm kỳ.

Hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống Đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đáng chú ý, Văn phòng Trung ương đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các Đại hội trước đây.

Ước tính có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, từ đó tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực.

Ngoài ra, bà Hà cho biết còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong Đại hội, hỗ trợ thẻ an ninh và nhiều phần mềm khác - minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Những chủ trương đổi mới quan trọng, có tính đột phá

Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, văn kiện chính là “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV của Đảng có sứ mệnh lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trải qua thời gian dài tiếp thu ý kiến qua nhiều vòng, nhiều cấp để hoàn thiện, từ giữa tháng 10/2025, các dự thảo văn kiện được chính thức lấy ý kiến rộng rãi, công khai thể hiện tính cầu thị, dân chủ.

Trong 1 tháng (15/10-15/11/2025) đã có gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào dự thảo các văn kiện.

“Cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện, đánh giá cao cách làm bài bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Chúng tôi tin chắc rằng với sự thống nhất cao trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách quan trọng, chiến lược, nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới, đưa đất nước phát triển giàu minh, phồn vinh, văn minh…”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin.

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhiều điểm mới đột phá trong dự thảo văn kiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Trong đó, lần đầu tiên Báo cáo chính trị - báo cáo trung tâm trình Đại hội, được tích hợp từ ba báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ, theo một trục xuyên suốt.

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cho rằng một trong những chủ trương đổi mới rất quan trọng, có tính đột phá trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nội dung Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là triển khai sớm các quyết sách, chiến lược mới trước Đại hội, qua kiểm nghiệm thực tế cùng với kinh nghiệm được tổng kết 40 năm đổi mới chắt lọc, đưa vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết nghị.

Điều này thể hiện tư duy, tầm nhìn, sự nhạy bén, kịp thời của Đảng trong việc nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, đồng thời phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn của đất nước, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Ba đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo các văn kiện đều rất quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau, theo ông Nên. Từng nội dung, giải pháp đều được thể hiện trong chương trình hành động rất cụ thể và rõ ràng.

Trong đó, một là, phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ”, trọng dụng nhân tài, tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ba là, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng số và hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, sẽ là điều kiện để kết nối, lan toả hiệu quả phát triển.

“Có thể nói thể chế là “chìa khoá mở đường”, nhân lực là “nguồn lực nội sinh”, còn hạ tầng là “bệ đỡ” cho phát triển. Ba yếu tố này cần được triển khai đồng bộ. Trong từng giai đoạn có thể xem xét thứ tự ưu tiên cho phù hợp yêu cầu xây dựng và phát triển”, ông Nguyễn Văn Nên cho hay.

Nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV được tiến hành đúng quy định

Thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển…

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết và thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh nhiều yêu cầu trong lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trong cuộc họp báo chiều 14/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những người tiêu biểu về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu và hành động, tính kỷ luật và nhân văn. Đây cũng là đội ngũ cần có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết, gần dân, trọng dân, vì dân; dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng.

Ủy viên Trung ương khóa mới, theo ông Tâm, cũng phải đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được quan tâm.

Ông Tâm nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, không được bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín.

“Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong những khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm; không dám làm; không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý hay có biểu hiện tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm…”, ông Tâm thông tin tại cuộc họp báo trước đó.

Những người vi phạm kỷ luật, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm trách nhiệm nêu gương, để vợ/chồng/con có lối sống không gương mẫu, lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính; hoặc để nội bộ mất đoàn kết, xảy ra tham nhũng, thất thoát nghiêm trọng… cũng sẽ không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới…

Đại hội XIV của Đảng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.