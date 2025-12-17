Hố sâu, chông sắt nằm lộ thiên án ngữ trước nhà dân

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B tại Đà Nẵng khởi công từ cuối năm 2023, đang trong tình trạng thi công cầm chừng, gây ảnh hưởng đến đời sống và an toàn giao thông của người dân.

Ghi nhận thực tế cho thấy trên tuyến đường dài hơn 7,5km, công tác thi công diễn ra nhỏ giọt. Nhiều đoạn đường bị đào xới hai bên rồi bỏ dở, tạo thành những hố sâu lộ chông sắt nguy hiểm do không được che chắn cẩn thận, đặc biệt tại các vị trí thi công miệng cống.

Công trình thi công miệng cống nhưng không che chắn, để hố sâu lộ chông sắt nguy hiểm (Ảnh: Hoài Sơn).

Vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp công trường, trong khi số lượng công nhân thưa thớt, có đoạn chỉ vài người làm việc. Tình trạng này khiến người dân thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Tiến (đoạn km31) bức xúc vì đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Phú, một người dân địa phương, phản ánh: "Nhiều đoạn đường bị đào lên để trống, bụi bặm kéo dài, mặt đường cũ xuống cấp, "ổ gà" dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một số hố đào chỉ được che chắn sơ sài bằng cọc và dây, gây mất an toàn ngay trước nhà dân".

Người dân địa phương khẳng định ủng hộ chủ trương nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B để cải thiện hạ tầng giao thông phía Tây thành phố. Tuy nhiên, cách tổ chức thi công thiếu đồng bộ, kéo dài đã gây ra nhiều bất tiện và bức xúc.

Một số vị trí thi công đã gây ảnh hưởng đến móng nhà người dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, cho biết giá trị thực hiện dự án mới đạt 34,33% giá trị hợp đồng (khoảng 149/436 tỷ đồng). Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chậm hơn kế hoạch ban đầu hơn 10 tháng.

Dự án có 1.082 hồ sơ giải phóng mặt bằng phức tạp, nhiều thửa đất có nguồn gốc lâu đời, pháp lý rắc rối, và một số diện tích nằm trong hành lang an toàn tuyến chưa được đền bù, đòi hỏi bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân.

Ngoài ra, dự án khởi công đúng thời điểm nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm do ưu tiên cho các dự án trọng điểm. Thời tiết bất lợi với 174 ngày mưa bão trong giai đoạn 2024-2025 cũng gây gián đoạn thi công. Một số nhà thầu chưa huy động đủ máy móc, nhân lực theo cam kết, làm chậm tiến độ các gói thầu.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thừa nhận trách nhiệm của chủ đầu tư và đang phối hợp với các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu sớm bàn giao 74 hồ sơ mặt bằng còn tồn tại.

Có vị trí đơn vị thi công dùng tấm sắt để khắc phục tạm thời vị trí hư hỏng trên quốc lộ 14B để người dân qua lại (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, thi công tăng ca, đồng thời nhắc nhở, cảnh cáo và xử lý theo hợp đồng đối với các đơn vị vi phạm tiến độ.

Để đảm bảo nguồn vốn, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua việc bổ sung 173 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, nâng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 788 tỷ đồng lên hơn 961 tỷ đồng.

Dự kiến, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B sẽ hoàn thành trong quý III/2026, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.