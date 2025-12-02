Dự án chậm, đội vốn gần 190 tỷ đồng, năng lực nhà thầu hạn chế?

Ngày 2/12, liên quan đến nguyên nhân chậm tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án cần giải phóng mặt bằng toàn bộ chiều dài hơn 7km.

Tuy nhiên, khối lượng công việc cực lớn do dân cư sinh sống dày đặc hai bên tuyến, với tổng cộng 1.082 hồ sơ cần xử lý.

Theo ông Nam, thời gian qua các đơn vị đã nỗ lực rất lớn, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế hỗ trợ. Đến nay, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, chỉ còn khoảng 75/1.082 hồ sơ chưa hoàn tất. Thành phố và địa phương đặt mục tiêu cuối năm sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 14B lầy lội khi trời mưa (Ảnh: Hoài Sơn).

Về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Nam cho biết ngoài lý do mặt bằng, nguyên nhân quan trọng khác là năng lực thi công của nhà thầu cũng còn hạn chế.

Ngoài ra, dự án cũng cần lượng đất đắp lớn khiến việc cung ứng vật liệu gặp khó khăn. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đang phối hợp hỗ trợ nhà thầu để đảm bảo nguồn đất đắp, phục vụ thi công nền đường chính.

Ông Nam cho hay khoảng ba tháng trước, dự án được kỳ vọng hoàn thành cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ.

Thành phố sẽ báo cáo Bộ Xây dựng và đề xuất gia hạn thời gian thi công sang quý I-II/2026, nhằm xử lý dứt điểm mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và triển khai thi công hoàn chỉnh.

Về vốn đầu tư, ông Nam khẳng định chi phí xây lắp không tăng. Tuy nhiên, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng thêm khoảng 187 tỷ đồng so với dự toán. Sở Tài chính đang tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng trình Hội đồng nhân dân phê duyệt bố trí bổ sung phần vốn bồi thường.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng được triển khai trên tuyến dài 7,58km, quy mô 6 làn xe và do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công là liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4.