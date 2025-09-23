Vì sao nước thải vẫn chảy ra sông Tô Lịch khi trời mưa to?

Những ngày gần đây, chất lượng nước sông Tô Lịch đã cải thiện rõ rệt, cảnh quan hai bên sông đã được chỉnh trang, các cửa xả dọc sông cũng đã được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, có người dân vẫn phản ánh, những ngày trời mưa lớn vẫn có nước thải chảy vào sông.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 23/9, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp), cho biết 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch hiện đã được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đây là các cửa xả trên cống chung bao gồm cả nước mưa và nước thải.

Do vậy, vào những ngày không mưa thì 100% nước thải được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, nhưng vào những ngày mưa lớn, lượng nước mưa đổ về nhiều, vượt lưu lượng dẫn nước về nhà máy nên nước sẽ vượt tường tràn và chảy ra sông, theo lý giải của đại diện Ban nông nghiệp Hà Nội.

Một số khu vực trên sông Tô Lịch nước đen do mưa lớn, nước thải và nước mưa chảy tràn ra sông - ảnh chụp chiều 22/9 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Đại diện Ban nông nghiệp Hà Nội cho biết đây là hiện trạng của các khu nội đô của thành phố do không tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Tuy nhiên, lượng nước mưa và nước thải đổ ra sông trong những ngày mưa lớn đã được pha loãng giữa nước mưa và nước thải.

Vị này cũng cho hay Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được thiết kế với công suất 270.000m3/ngày đêm, vào những ngày mưa nhà máy xử lý với công suất tối đa 576.000m3/ngày đêm cả nước mưa lẫn nước thải dọc sông Tô Lịch để tăng cường khả năng thoát nước cũng như xử lý nước thải khi trời mưa.

Như vậy, vào những ngày mưa, nhà máy đã được nâng công suất cao hơn. Lượng nước còn lại sẽ vượt tường tràn và xả ra sông.

Để giải quyết việc này, UBND TP Hà Nội đã giao Ban nông nghiệp nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư, tiếp tục nghiên cứu giải pháp tách nước mưa nước thải để giải quyết dứt điểm việc này trong thời gian tới.

Mực nước hồ Tây đang ở mức khoảng 5,75m, khi mực nước cao hơn cơ quan chức năng sẽ mở cửa xả để bổ cập nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch.

Chất lượng nước và cảnh quan hai bên sông Tô Lịch đã được cải thiện nhiều (Ảnh: Nguyễn Hải).

Những ngày qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã cho lắp giàn sắt, trang trí nhiều cây cảnh, chậu hoa tại khu vực đầu sông Tô Lịch ở đường Hoàng Quốc Việt - nơi đặt đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào sông.

Công ty thoát nước Hà Nội cũng đã lắp đặt thí điểm 2 máy sục khí trên sông Tô lịch sau khi sông được nạo vét bùn và bổ cập nước từ 2 nguồn là Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

2 máy sục khí và các bè thủy sinh được lắp đặt tại thượng lưu và hạ lưu cầu 361. Mục đích lắp đặt vận hành nhằm tăng ô xy trong nước sông để tăng khả năng tự làm sạch nước, tạo sự sống cho các sinh vật cá, thủy sinh và tạo cảnh quan môi trường.

Nguồn đầu tư thử nghiệm 2 máy sục khí này bằng các vật tư thiết bị và kinh phí của Công ty thoát nước, sau khi vận hành, theo dõi sẽ có đánh giá và nhân rộng nếu được thành phố đồng ý.

Nhiều cây cảnh, chậu hoa được trang trí ở xung quanh 2 ống dẫn nước tại khu vực đầu sông Tô Lịch - nơi nước từ hồ Tây bắt đầu vào sông (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tại kỳ họp thứ 26 dự kiến diễn ra vào ngày 29/9, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Hà Nội dự kiến khởi công dự án này vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ. Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác...

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng và đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng 94ha đất tại xã Phúc Thịnh.

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

Bên cạnh việc bổ cập nước từ hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.