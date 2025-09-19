Kết đòn tre khiêng quan tài người xấu số vượt đường sạt lở đi an táng

Tối 18/9, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người dân khiêng quan tài di chuyển trên đường sạt lở bên suối.

Theo thông tin được đăng tải, anh L.V.C. (trú tại xã Nhôn Mai, Nghệ An) bị tai nạn lao động, tử vong khi làm việc ở TPHCM. Ngày 18/9, anh C. được ô tô của một nhóm thiện nguyện đưa về quê để an táng.

Khi cách nhà anh C. khoảng 4km, ô tô không vào được vì đường sá hiểm trở. Người dân lấy thân tre làm cáng để di chuyển quan tài người xấu số vượt đèo, suối...

Người thân và bà con trong bản dùng đòn tre khiêng quan tài người xấu số đi an táng (Ảnh: B. Ngọc).

Ngày 19/9, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, xác nhận anh L.V.C. - nạn nhân xấu số được phản ánh trên các trang mạng xã hội - là công dân của địa phương. Anh C. rời quê vào TPHCM làm việc được một thời gian. Ngày 16/9, anh bị điện giật tử vong.

Hoàn cảnh gia đình anh C. khó khăn nên nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ đưa thi thể anh về quê an táng.

Ô tô chở thi thể anh C. phải dừng ở quốc lộ 16, cách bản Huồi Xá khoảng 200m do đường vào bản bị sạt lở, hư hỏng sau đợt mưa lũ cuối tháng 7.

Theo ông Thái, do phong tục của đồng bào nên thi thể anh C. không được đưa vào bản mà đưa thẳng ra nghĩa trang.

“Đoạn đường từ bản ra nghĩa trang khoảng 500m, nằm ven suối, bị sạt lở do ảnh hưởng từ đợt lũ, do đó người thân và bà con trong bản phải dùng đòn tre để khiêng quan tài đi an táng”, ông Thái thông tin.

Trận lũ quét trưa ngày 22/7 khiến quốc lộ 16 qua địa bàn xã Nhôn Mai bị sạt lở, hư hỏng, nhiều đoạn mất hẳn, các bản bị cô lập, chia cắt, trong đó có bản Huồi Xá. Đến thời điểm này, tuyến đường này đã thông, tuy nhiên, giao thông vào một số bản trên địa bàn xã Nhôn Mai còn hết sức khó khăn